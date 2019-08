La insistencia de Vitolo

Madrid, 26 ago (EFE).- Reivindicado con una pretemporada imponente, física y técnicamente, Víctor Machín, 'Vitolo', insiste en triunfar en el Atlético de Madrid con minutos de calidad, con cualidades indudables y con un gol determinante frente al Leganés, pero aún sin la confianza de la titularidad de Diego Simeone.



No la ha tenido en el más de año y medio que acumula en el club. Ni siquiera en el periodo de preparación de este verano, cuando aportó goles -dos- y cuando su fútbol, asociado a su desborde a través del regate y a su precisión, creció de forma incontestable. Tampoco en el inicio de esta Liga. Dos partidos y dos suplencias.



"Lo único que pedimos es que las lesiones lo respeten, porque no tener continuidad en ese aspecto no te da la continuidad tampoco en el juego", decía el pasado abril Simeone, enfocando en un factor que ha influido, pero no tan determinante en su presencia o no en el once, según revelan sus estadísticas en este año y medio: disponible en 87 partidos, disputó 20 de titular. Y jugó 52 en total.



Desde su llegada desde Las Palmas, tras el semestre de cesión porque el Atlético no podía inscribir jugadores en el verano de 2017 por la sanción de la FIFA, a las lesiones le corresponden trece de los catorce encuentros que se ha perdido con el Atlético, con el que jugó por primera vez el 3 de enero de 2018, contra el Lleida.



A la desconfianza del técnico para darle vuelo en el once, en contraste con la insistencia que tuvo en su fichaje en el verano de 2017, desde el Sevilla, se debe que sus apariciones en el once hayan sido tan contadas, más aún el pasado curso, cuando sólo entró como titular en siete de los 40 partidos que estuvo a su disposición.



"Para todos los jugadores, al final lo más importante es que le den confianza, le den minutos y después si tienes cualidades para hacerlo seguro que lo harás. Yo trabajo para el equipo. Y ojalá pueda seguir ganándome minutos y ser importante, que es lo que quiero. Me siento bien y feliz aquí", declaró el extremo canario minutos después del triunfo 0-1 en Leganés. Salió en el minuto 57.



Aparte de que la pasada campaña sus titularidades se redujeron sólo a siete choques, de los 40 partidos que estuvo a disposición del técnico -el equipo disputó 51 en la temporada-, Vitolo jugó 28 duelos, anotó dos goles y dio dos asistencias; es decir, que se quedó sin participar en doce de los 40 duelos que estuvo disponible. En la Liga de Campeones con el Juventus, fue el descarte técnico.



Muchas veces se intuía su titularidad a lo largo de la temporada. Y muy pocas veces luego fue así, aunque su calidad esté fuera de toda duda, aunque hubiera varias bajas o aunque sus intermitentes actuaciones, algunas de alto nivel, pero también otras de menor dimensión, presuponían su salto al once de Simeone.



El pasado curso, además, sólo jugó tres partidos completos, fue cambiado antes del minuto 70 en tres de los siete encuentros que partió desde el once, fue el segundo futbolista con menos titularidades de la plantilla y el tercero con menos minutos. En el primer caso, sólo tuvo por detrás a Antonio Adán; en el segundo tanto al guardameta como al delantero Nikola Kalinic.



También es cierto que, cuando apuntaba más a la continuidad en el once, irrumpió alguna lesión, como después de su imponente partido con el Levante, con una dolencia muscular, o en el tramo final de hace dos cursos, cuando jugó siete de una serie de nueve encuentros de titular, hasta que sufrió una lesión que le apartó de la final de la Liga Europa, en la que probablemente habría salido de inicio.



Al igual que la pasada temporada, su situación fue parecida la anterior, en su primer semestre en el club, en 2017-18. Marcó tres goles, dio otros dos y jugó 23 de los 31 encuentros, pero sólo 13 desde el once titular, en el que tampoco ha aparecido aún en las dos primeras citas del actual ejercicio, aunque en ambas tuvo minutos.



El gol decisivo en Leganés tampoco le garantiza su irrupción en el once. "Los jugadores no juegan porque hagan un gol o no, juegan por trabajo, equilibrio, constancia... Un gol no vale la titularidad", advirtió su técnico al término del encuentro. "Tiene razón Simeone, un gol no cambia nada", insiste Vitolo.



Por Iñaki Dufour