Tomás Boy asegura que Chivas fue "víctima de su pasividad" ante Necaxa

Guadalajara (México), 25 ago (EFE).- El mexicano Tomás Boy, técnico de las Chivas del Guadalajara, aseguró hoy que su equipo "fue víctima de su propia pasividad" y regaló la victoria al Necaxa en la fecha 6 del torneo Apertura 2019 del fútbol mexicano.



"Fueron dos tiempos distintos; hemos sido muy pasivos en la parte defensiva y además somos víctimas de nuestra propia pasividad, en ese momento hemos casi regalado el partido. Al equipo que sea no se puede hacer eso", afirmó el estratega en conferencia de prensa.



Chivas cayó este domingo ante el Necaxa por 1-2, en un partido en el que el "Rebaño sagrado" intentó remontar sin éxito durante el segundo tiempo, además de que los centrocampistas Michel Pérez y Eduardo López resultaron lesionados en dos jugadas distintas.



Boy aseguró estar molesto ante el funcionamiento deficiente del equipo durante el primer tiempo y aunque salió a buscar el gol y componer el partido en la segunda mitad pero "no le dio tiempo".



"No me quedo conforme, hemos hecho un partido muy irregular que no veníamos haciendo y estoy molesto con esto que sucedió porque un partido no se pierde ni se gana en un solo tiempo, no es la forma en la que yo creo que este equipo debe jugar", expresó.



Además de la pequeña torcedura del delantero Alexis Vega durante el calentamiento, Michel Pérez y Eduardo López salieron del terreno de juego por lesión y el equipo no pudo superar los cambios, un síntoma de que el grupo debe trabajar en el funcionamiento para que este tipo eventualidades no hagan mella, consideró Boy.



"Un equipo de fútbol tiene que aprender a reconocerse en estas eventualidades y eso quiere decir que todavía no somos lo suficiente para ser un buen equipo, porque no podemos resolver estas situaciones. Son circunstancias que uno tiene que saber solucionar porque no esperas que tres de tus mejores jugares tengan estos problemas", recalcó.



Luego de un buen arranque en el torneo, Chivas no tiene "excusas" y debe trabajar para colocarse en los primeros ocho del Apertura pues Chivas no es un equipo que debe de estar en la parte baja de la tabla de clasificación, de acuerdo con la opinión del entrenador.



El conjunto rojiblanco se coloca en el duodécimo lugar de la clasificación con 7 puntos de 18 posibles; tiene dos partidos ganados, uno empatado y tres derrotas.



Chivas tendrá descanso durante la jornada 7 que se jugará de martes a jueves próximos y visitará al Cruz Azul el próximo sábado en la jornada 8.