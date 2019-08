Honduras convoca a 25 jugadores para amistosos contra Puerto Rico y Chile

Tegucigalpa, 28 ago (EFE).- El entrenador de la selección de Honduras, el uruguayo Fabián Coito, convocó este miércoles a 25 jugadores para los partidos amistosos del país centroamericano contra Puerto Rico y Chile, el 5 y 10 de septiembre.



El juego contra Puerto Rico, el 5 de septiembre, se disputará en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, mientras que contra Chile se jugará en el Estadio Olímpico Metropolitano, en San Pedro Sula, norte hondureño.



La preparación de los "catrachos" (hondureños) para los dos partidos comenzará el próximo domingo en Tegucigalpa.



El 6 de septiembre la selección se trasladará a San Pedro Sula para el compromiso contra Chile.



Sobre el hecho de no haber convocado a algunos jugadores que han tenido participación en la selección bajo su dirección, Coito dijo que "nadie está fuera de esta convocatoria por otro motivo que no sea su momento futbolístico" y que "ahora no es el momento futbolístico para llamarlos".



Entre los convocados por Coito figuran Carlos Pineda, Denil Maldonado y Jorge Álvarez, quienes jugaron en los Juegos Panamericanos recién celebrados en Perú, donde Honduras ganó medalla de plata al perder la final contra Argentina.



Los convocados por Coito para los amistosos contra Puerto Rico y Chile son los siguientes:



Porteros: Luis López (Real España), Harold Fonseca (Olimpia) y Rafael Zúniga (Platense).



Defensas: Maynor Figueroa (Houston Dynamo, EE.UU.), Henry Figueroa (Alajuelense, Costa Rica), Denil Maldonado (Motagua), Emilio Izaguirre (Motagua), Ever Alvarado (Olimpia), Felix Crisanto (Motagua), Danilo Tobías (Real España) y Marcelo Pereira (Motagua).



Centrocampistas: Luis Garrido (Alajuelense, Costa Rica), Bryan Acosta (FC Dallas, EE.UU.), Alexander López (Alajuelense, Costa Rica), Bryan Moya (Zulia FC, Venezuela), Jorge Álvarez (Olimpia), Carlos Pineda (Olimpia), Edwin Solano (Marathón) y Kevin López (Motagua).



Delanteros: Michael Chirinos (Vancouver Whitecaps, Canadá), Jorge Benguché (Olimpia), Alberth Elis (Houston Dynamo, EE.UU.), Jonathan Rubio (Tondela, Portugal), Rubilio Castillo (Tondela, Portugal) y Rigoberto Rivas (Inter de Milán, Italia).