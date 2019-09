Simeone: "Lo más importante fue rebelarse a un golpe duro"

Madrid, 1 sep (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este domingo que "lo más importante fue rebelarse a un golpe duro", en referencia al 0-2 del Eibar, remarcó que "cuando ganas 3-2 cometes errores, y con 1-0 muchos menos", y expuso la "carga y la responsabilidad" de su equipo en la actual temporada.



"Está claro que, cuando ganas 3-2, cometes errores. Y cuando ganas 1-0 seguramente cometes muchos menos, porque fortaleces la parte defensiva. Lo más importante hoy fue rebelarse a un golpe duro. No sé si iban 15 minutos y perdíamos 2-0; cosa poco habitual en nuestro equipo, con sensaciones raras...", valoró el técnico.



"A partir del minuto 26, el equipo subió la intensidad, a competir cada duelo mejor, a ganar cada duelo y a posicionarse más en campo rival, jugadores importantes que pudieron convertir el 2-1... El segundo tiempo ya se veía que el gol estaba dando vueltas. El tercer gol marcó un poco el momento del grupo", explicó.



El medio centro Thomas Partey, el autor del 3-2, entró por el atacante Joao Félix, con 2-2 en el marcador. "Son los riesgos que hay cuando uno asume este tipo de cambios. Como vivimos en la línea de hacer las cosas bien o mal, uno tiene que hacer lo que siente", expuso el técnico en la rueda de prensa en el Wanda Metropolitano.



"Tiene mucha fuerza hacia adelante y eso me generó la intención, con la presencia de Thomas y Riquelme, de dar un poco de velocidad a los espacios que podían aparecer. Creo que los tres que han entrado nos generan un cambio radical en el partido. Y eso habla muy bien del grupo. No es nuevo. Ya pasó con el Leganés. Eso hace que la plantilla vaya teniendo confianza, y que un cambio que para algunos sea defensivo pase a ser un cambio ofensivo", enfatizó.



También defendió la actuación de Thomas Lemar. "¿Sabes de dónde vino el segundo gol? Fue una jugada de Lemar, que se la da a Lodi, que da profundidad y un pase brillante a Vitolo y viene el 2-2. Ojalá que todos los jugadores jueguen mal de esa manera", explicó.



El Atlético es líder de la Liga. "Hay mucha carga, mucha responsabilidad, mucha gente nueva. Hay que volver a construir un equipo todavía, estamos iniciando, y hay chicos que se tienen que adaptar al trabajo. Necesitamos ganar, ganar y volver a ganar y para eso no es fácil", valoró el técnico, que añadió: "No es fácil que se vayan ocho, vengan ocho y enseguida el equipo vuelva a competir".



El equipo ha iniciado el campeonato con nueve puntos de nueve posibles. La última vez que lo hizo fue en 2013-14. Y después conquistó el campeonato. "Teníamos muchos más hombres dentro del equipo. Estaban Villa, Raúl García, Tiago, Gabi. Ahora tenemos muchos más jóvenes, Thomas, Joao, Lemar, Lodi, Hermoso, Saúl... Este grupo y este equipo tienen que ir haciendo el camino y pensando que cada partido es una final. No hay otro pensamiento", declaró.



Igualmente, fue preguntado por si habrá más fichajes de aquí al cierre del mercado, este lunes a la medianoche. "Nosotros con el club llevamos hablando desde hace tres o cuatro meses lo que necesitábamos para competir bien. Una pena que en estos tres partidos, ya en este último, no hayamos podido contar con Correa, más la lesión de Morata que nos sacó también de tener la posibilidad de tener otro delantero en el banco. El club y yo sabemos muy bien lo que buscamos y lo que queremos", aseguró.



También tuvo una referencia a algunos futbolistas que aún no se han estrenado este curso: "Me da lástima por Felipe, Arias, Herrera, que no les estoy dando minutos, porque están entrenando muy bien, pero seguro que van a jugar. No creo en la caricia vulgar de decir 'tranquilo'. Creo en el trabajo. Y nos van a ayudar seguramente en cualquier momento".