El paraguayo Aldo Bobadilla regresa al Independiente Medellín como técnico

Bogotá, 4 sep (EFE).- El exportero paraguayo Aldo Bobadilla regresará como técnico al Independiente Medellín, club en el que jugó más de 130 partidos entre 2007 y 2010 y con el que ganó un título de liga, anunció este miércoles el club colombiano.



El equipo rojo anunció al portero con un escueto comunicado que dice: "¡Bienvenido Aldo Bobadilla! Nuevo DT del Poderoso".



También publicó un video en el que suenan de fondo unas declaraciones de julio de 2010 en las que el entonces guardameta afirmó que vivió "un sueño muy grande" en Medellín y que regresaría al club cuando lo necesitara.



"Si yo vengo acá el día de mañana, por más que el club en ese momento no necesite de mí, yo igual voy a venir porque ya soy socio del DIM (Deportivo Independiente Medellín), entonces no me pueden echar de acá, entonces siempre vendré", afirmó entonces Bobadilla.



El entrenador paraguayo, de 43 años, viene de dirigir al Nacional de su país, club en el que estuvo hasta el fin de semana anterior cuando dirigió su último partido, un empate 1-1 con el Cerro Porteño en la octava jornada de la liga.



Antes de dirigir a 'la Academia', Bobadilla pasó por los paraguayos General Díaz, Libertad, Olimpia, General Caballero, Trinidense, Carapeguá y Sportivo San Lorenzo.



En Medellín reemplazará a Alexis Mendoza, quien renunció el lunes tras perder 2-0 en su visita al Independiente Santa Fe.



Actualmente, 'el Poderoso' ocupa el decimoquinto lugar de la liga colombiana con 10 unidades, a ocho del líder Alianza Petrolera, y disputa los cuartos de final de la Copa Colombia.



También acumula una racha de cuatro derrotas consecutivas en el torneo apertura: 1-0 con el Deportivo Cali, 1-2 con Rionegro Águilas, 5-2 con Atlético Nacional y 2-0 con Santa Fe.