Las selecciones Sub'23 de Brasil y Colombia miden fuerzas pensando en Tokio 2020

Sao Paulo, 4 sep (EFE).- Las selecciones Sub'23 de Brasil y Colombia medirán fuerzas este jueves en Sao Paulo en un partido amistoso como preparación de ambas para el Torneo Preolímpico Sudamericano de enero próximo, que se disputará en territorio colombiano y será clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



La 'Canarinha', campeona olímpica en Río de Janeiro 2016, cuando fue comandada por Neymar, inició este año un nuevo ciclo bajo el comando del entrenador André Jardine.



El técnico, un educador físico de 40 años, también está al frente del seleccionado Sub'20, después del fracaso de la 'Canarinha' en esa categoría tras ser quinta en los últimos sudamericanos de Ecuador 2017 y Chile 2019 y quedar ausente en los mundiales de Corea del Sur 2017 y Polonia 2019.



En su primera experiencia con el seleccionado Sub'23, Jardine conquistó en junio pasado el tradicional torneo internacional de Toulon, en Francia, con jugadores que serán la base para disputar el Preolímpico en Colombia.



Para el amistoso frente a Colombia y el que después jugará contra Chile, ambos en el estadio Pacaembú, Jardine no pudo contar con jugadores como Vinicius Júnior, en la selección adulta, y Rodrygo, que se recupera de una lesión, además del lateral Renán Lodi, que no fue cedido por el Atlético de Madrid.



El atacante Pedro, que también forma parte de los planes del entrenador, no fue convocado para poderse incorporar al Fiorentina italiano, que acaba de contratarlo del Fluminense.



No obstante, el técnico cuenta con jugadores destacados en el torneo local y otros que comienzan su carrera Europa como Pedrinho (Corinthians), Paulinho (Bayer Leverkusen, ALE), Douglas Luiz (Aston Vila, ING) y Matheus Cunha (Leipzig, POL), finalista del Premio Puskas de la FIFA al mejor gol de la temporada 2018-2019.



Con la ausencia de Renán Lodi, Jardine deberá utilizar como lateral izquierdo a Guilherme Arana, exSevilla de España y actualmente en el italiano Atalanta de Bérgamo.



Colombia, en tanto, tiene la ausencia de algunas figuras que no fueron cedidas por sus clubes europeos, como Camilo 'Cucho' Hernández (Mallorca, ESP), Carlos Cuesta (Genk, BEL) y Luis Sinisterra (Feyenoord), entre otros, además de John Lucumí, también del Gent belga y que está con la selección mayor.



El técnico Arturo Reyes, sin embargo, convocó a jugadores con recorrido en la liga colombiana como Juan Pablo Ramírez y Andrés Reyes (Atlético Nacional) y otros del fútbol extranjero como Kevin Balanta (Tijuana, MEX), Iván Angulo (Palmeiras, BRA), Andrés Felipe Solano (Atlético de Madrid, ESP) y Luis García (Sevilla, ESP).



El atacante Johan Carbonero, del Once Caldas, que no fue inscrito en el torneo, pero participó de todos los trabajos del seleccionado mayor que disputó la Copa América de Brasil 2019, no fue llamado por el técnico Reyes para los amistosos ante Brasil y del domingo frente a Argentina, en Buenos Aires.



La figura de los cafeteros es Jorge Carrascal, del argentino River Plate y a quien en su país llaman "el Neymar colombiano".



Brasil podría formar con Cleiton; Emerson, Lyanco, Róger Ibañez, Guilherme Arana; Douglas Luiz, Wéndel, Pedrinho; Antony, Paulinho y Matheus Cunha.



Colombia, por su parte, alinearía a Luis García; Willer Ditta, Andrés Reyes, Andrés Solano, Gabriel Fuentes; John Arias, Iván Rojas, Jorge Carrascal, Kevin Balanta, Iván Angulo; y Zánder Casierra.