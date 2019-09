Del Bosque: "Robert Moreno va a ser una buena continuación de Luis Enrique"

Madrid, 4 sep (EFE).- Vicente del Bosque, ex seleccionador español y ex entrenador del Real Madrid, consideró que Robert Moreno será 'una buena continuación' de Luis Enrique Martínez en el banquillo de 'La Roja'.

"Han buscado una solución a una situación incómoda. Es un entrenador preparado, con conocimientos, que ha tenido una buena formación con Luis Enrique. Va a ser una buena continuación de él", opinó en el programa 'Estudio estadio'.

"De momento en los inicios que ha tenido con los medios ha estado correcto, bien. Se ha desenvuelto con facilidad. Me da la sensación de que es mesurado, que estará en su sitio cuando tenga que hablar de cosas negativas", apuntó.

Del Bosque detalló una charla que ambos tuvieron y afirmó que se centró en responderle a algunas preguntas que despertaban su interés: "Creo que él no debe pensar mucho en el para atrás, no tiene que estar intoxicado por nadie. Debe venir con frescura propia de un entrenador joven y con preparación".

Asimismo cree que no haber sido futbolista de elite no debería condicionar al nuevo técnico: "Siempre he sido un poco defensor de aquellos que llegaban al mundo del entrenador sin haber sido jugadores. Tienen la misma preparación y todo el mundo ha jugado al fútbol, estamos en igualdad de condiciones".

Preguntado acerca de si el puesto no debería haber sido para alguien 'de la casa', respondió: "Todos los entrenadores que están en la federación de hace tiempo tienen condiciones y cualidades pero tampoco se sale de lo común que el segundo de Luis Enrique acceda. También podían haber optado por esa solución porque son entrenadores que están muy preparados y son gente estupenda".

España se encuentra ahora tratando de sellar su clasificación para la próxima Eurocopa: "Los cuatro partidos de la fase de clasificación los contamos por victorias. Estamos en un momento de tranquilidad, de sosiego. Los puntos son muy importantes pero también consolidarse él ante la plantilla y hacer un equipo".

"Estamos dentro de ese grupo de candidatos que optan al título. Con jugadores distintos a los nuestros, pero hay que renovar. Se ha renovado bien, no ha sido traumático. Poco a poco iremos conformando un equipo", expresó.

Por otro lado analizó varios nombres propios. Uno el de Sergio Ramos: "Puede ser controvertido pero es un jugador de un rendimiento fantástico, es muy bueno. Como recurso ofensivo también. Ha marcado una época en el fútbol español".

Junto a él ha jugado varios años en el eje de la zaga del equipo Gerard Piqué: "Me cae bien, con nosotros siempre ha tenido un comportamiento perfecto y no ha molestado nunca. No enturbiaba para nada la relaciones personales, era un jugador apreciado".

Sobre la posible convocatoria como internacional de Ansou Fati, compañero de equipo de este último, indicó: "Hemos tenido casos como el que se presenta ahora. La federación seguro que ha hecho los trámites para poderle nacionalizar. Pero tiene que tomar la decisión, él o sus padres. Seguro que no era un desconocido para el fútbol base en España. Me gusta".

Además trató la situación en la portería: "Es un asunto del seleccionador y tiene que confiar en los tres guardametas, que por eso los lleva. Irá tomando medidas y soluciones en función de como los vea. Los tres tienen categoría para estar allí".

En otro orden de cosas declaró que según él en la salida de Julen Lopetegui 'erraron todos' los que estuvieron implicados y reconoció haber vuelto a dialogar con Ángel María Villar, ex presidente de la federación: "He hablado un par de veces. Yo creo que necesita de ánimo".

"Es una muy buena persona y me sabe mal que pase por estos momentos un hombre que se ha dedicado al fútbol con tanto cariño y que lo tenía metido en la cabeza. Él y Jorge Pérez para mi han sido dos caballeros y dos personas absolutamente entrañables", dijo. EFE

