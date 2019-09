Yannick Carrasco: "No pierdes tu talento por ir a jugar a China"

El extremo internacional belga Yannick Carrasco, jugador del Dalian Yifang desde que abandonó el Atlético de Madrid en 2018, aseguró este jueves que uno "no pierde su talento por ir a jugar a otro campeonato" como el del gigante asiático y abrió la puerta a regresar al fútbol europeo el próximo invierno.

"Ya veremos en enero. Si hay una salida en ese período, tengo que estar preparado. No tengo todas las cartas en mis manos, dependerá de las ofertas y del presidente", dijo el jugador, de 26 años, en una entrevista concedida a la radiotelevisión pública "RTBF".

Carrasco considera que su presencia en China no merma sus cualidades, como prueba que el seleccionador de Bélgica, el español Roberto Martínez, siga confiando en él.

"Mi presencia en China no me impide ser parte del grupo de los 'Diablos rojos'. El talento, lo tienes. No lo pierdes si vas a otro campeonato", señaló.

El extremo, actualmente concentrado en Bélgica con la selección de cara a los partidos contra San Marino y Escocia en el marco de la clasificación para la próxima Eurocopa, utiliza como referencia el caso de Axel Witsel, quien en 2016 y a los 27 años, dejó el Zenit de San Petersburgo para firmar un contrato exorbitante con el Tianjin Quanjian chino, antes de regresar a Europa dos temporadas después como jugador del Borussia Dortmund alemán.

"Es un gran talento, jugó en China y pudo rebotar a un gran campeonato en Europa. Sólo hay que trabajar un poco para estar al nivel de los que juegan a un ritmo más alto", comentó el jugador, que tiene 26 años recién cumplidos y se ha vestido en 36 ocasiones como internacional absoluto.

Carrasco confesó que intentó dejar el Dalian Yifang este verano, pero no fue posible, y ahora espera su oportunidad en el mercado de invierno.

"No tengo nada contra el campeonato chino. Quería regresar cerca de los míos y volver a las grandes competiciones europeas. Algunos clubes estaban interesados, hablamos, pero era complicado dejar China. El presidente (del club) no estaba de acuerdo en dejarme irme. Me necesitaban, soy su jugador más importante del equipo", declaró.