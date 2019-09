Piqué, sobre llevar un partido de fútbol oficial a EE.UU: "No queda otra"

Nueva York, 5 sep (EFE).- El futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué opinó este jueves que si el fútbol español quiere expandirse a lugares como EE.UU., no hay otra solución más que jugar partidos de la competición oficial en el país.



"Es algo que se discutió en su momento y que al final no fructificó", dijo Piqué sobre el debate generado en torno a la posibilidad de celebrar un partido de liga en EE.UU. con el objetivo de impulsar la imagen global del fútbol de España.



"No sé si será un partido de liga u otro partido de competición oficial, pero me da la sensación de que en el futuro si el fútbol español quiere aún expandirse más y ser más global, no le queda otra que buscar este tipo de soluciones", agregó.



El jugador describió como "extraño" llevar la competición nacional fuera. "Pero bueno, creo que el mundo va para allá" opinó durante un evento en el que participó en Nueva York para presentar el nuevo formato del torneo de tenis Copa Davis, impulsado por su compañía "Kosmos".