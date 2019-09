Unai Núñez: "Esta camiseta la voy a poner en un sitio donde se vea bien"

El jugador del Athletic Club Unai Núñez, que el domingo debutó en Gijón con la selección absoluta frente a Islas Feroe, aseguró que va a "enmarcar" la camiseta de su estreno y que la va a colocar "en un sitio donde se vea bien" dentro de su colección particular.



"Esta camiseta la voy a enmarcar y la voy a poner en un sitio donde se vea bien en el museo de todas mis camisetas. Va a ser un recuerdo para toda la vida", subrayó el central vizcaíno, en declaraciones difundidas por los canales oficiales de la selección española.



Núñez, de 22 años, salió al campo en el minuto 83 de encuentro sustituyendo al capitán, Sergio Ramos, que en este encuentro jugó su partido 167 igualando así el récord con España de Iker Casillas.



"En el momento en que me llama Robert (Moreno) me pongo nervioso, pero en ese recorrido del córner hasta el banquillo pienso 'voy a cumplir mi sueño'. Luego he salido al campo a hacer lo que sé", confiesa el defensa de Sestao, feliz además por haber estado acompañado en El Molinón por su familia y amigos.



"He tenido la suerte de que viniesen a verme mi familia y mis amigos para apoyarme en el posible debut. Solo he echado en falta a mi novia, que no ha podido venir. Con el apoyo de la familia y de los amigos es todo mucho mas fácil", destaca Núñez.