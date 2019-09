Christian Santos: "No llegó una oferta concreta que me pudiera interesar"

Christian Santos: "No llegó una oferta concreta que me pudiera interesar"

El internacional venezolano Christian Santos, delantero del Deportivo de La Coruña, ha reconocido este miércoles que en el mercado estival no le llegó una oferta concreta que le "pudiera interesar" para salir del conjunto español, en el que afronta su segunda temporada.

"En un principio, siempre dije que me gustaría quedarme. Soy feliz aquí por afrontar este año con el Dépor. Está claro el objetivo y toca dar todo lo mejor de nosotros", comentó en rueda de prensa.

El delantero aseguró que estuvo al margen de las novedades del mercado de jugadores hasta que se cerró el periodo de fichajes.

"Estaba solo enfocado en entrenar bien, hacer las cosas bien y así fue. Estuve en contacto con Carmelo (Del Pozo, director deportivo del club) y mi representante, pero no me llegó nada concreto que me pudiera interesar", advirtió.

En las cuatro primeras jornadas del campeonato, todas como suplente, firmó dos goles y está a uno de los que totalizó la temporada pasada.

"Tuve la suerte de marcar en los primeros dos partidos a pesar de salir desde el banquillo. Eso es algo que deseas: entrar y marcar. Estoy feliz por haberlo conseguido", declaró.

A pesar de su acierto, no ha sido titular por ahora en los planes de su nuevo entrenador, Juan Antonio Albacete Anquela.

"Tratas de llevarlo de la mejor manera. Obviamente, te gustaría tener más minutos cuando tienes buenas prestaciones, pero no soy yo el que decide. Es el entrenador. Hay que tener tranquilidad; yo sigo trabajando duro", dijo.

El preparador blanquiazul aseguró que Santos no está para aguantar noventa minutos en el terreno de juego, algo que abordó el jugador.

"Quizá hablando con el doctor le decía que no me sentía al cien por cien, pero no físicamente mal, sino que, como yo me conozco, puedo estar mejor, pero no es que no esté para 90 minutos", arguyó.

En cuanto al inicio de temporada del Deportivo, reconoció que ha recibido "bastantes goles", pero matizó que ahora se encuentran "mejor" y señaló que necesitan "un poco más de paciencia a nivel ofensivo".

"Tenemos que acertar en las decisiones arriba. Hay bastantes opciones, pero nos falta la decisión final de acertar bien. Si logramos eso, podemos ganar el partido", sostuvo.