La RFEF estrena instalaciones del VAR, que considera "las mejores del mundo"

Las Rozas (Madrid), 11 sep (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentó este martes sus nuevas instalaciones para el videoarbitraje (VAR) remodeladas junto al nuevo proveedor, la empresa británica Hawk-Eye, que son "las mejores del mundo" para el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Velasco Carballo.



"Creo que tenemos la mejor instalación del mundo tecnológicamente hablando, lo digo porque he visitado las de la Premier (Inglaterra), Turquía, Holanda, la Bundesliga (Alemania), y en mi opinión creo que esta es la mejor", aseguró Velasco Carballo durante una visita a las instalaciones con los medios este martes.



Estas nuevas dependencias, denominadas VOR (siglas en inglés de Sala de Operaciones de Vídeo) ubicadas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, cuentan ahora con 12 estaciones preparadas para realizar el videoarbitraje de un encuentro, distribuidas en siete salas, con una 'multivar' que permite arbitrar hasta cinco partidos diferentes.



Esta instalación, a la que 30 minutos antes de cada encuentro solo pueden entrar los árbitros (el VAR o árbitro principal del videoarbitraje, y el AVAR o árbitro asistente) y el o los operadores de cámara que les ayudan a localizar las repeticiones, cuenta con un control de acceso con huella dactilar que permite el paso solo a las personas autorizadas por la International Board (IFAB).



Los árbitros, que cuentan con una detallada lista de aspectos que deben revisar antes del partido, como el correcto funcionamiento de las pantallas, los dispositivos de comunicación o los pulsadores, tienen prohibido introducir su móvil en estas salas ni llevar comida.



Además, Velasco Carballo, que ha estado acompañado en la visita por el director del Proyecto VAR, Carlos Clos Gómez, ha explicado que en esta temporada se ha creado una nueva figura, la del director de Operaciones, un cargo que desempeñarán los árbitros VAR Alfonso Álvarez Izquierdo, Ignacio Iglesias Villanueva y David Pérez Pallas, para coordinar con la parte técnica cuando no están en el VAR.



El presidente del CTA afirmó que estas nuevas instalaciones son "modelo" a nivel internacional, y se han puesto en marcha en un tiempo récord de 52 días, desde que la RFEF cambió de proveedor de Mediapro a Hawk-Eye.



"A mí no me gusta comparar la temporada pasada y esta, comparar compañías, porque parece que destacar las virtudes de uno es menospreciar la del otro. Sí me gustaría poner de manifiesto que el proveedor tecnológico que nos acompaña, Hawk-Eye, es proveedor de la Premier (Inglaterra), la Serie A (Italia), la Bundesliga (Alemania), la liga francesa, la Copa del Mundo, la 'Champions' o la Liga Europa", declaró Velasco Carballo.



El presidente de los árbitros explicó que entre las novedades de esta temporada está que servirán a los canales de televisión imágenes no solo de fueras de juego rectificados por el VAR, sino también de imágenes ajustadas que no fueron rectificadas.



También recordó que en el caso de la Segunda División, donde el VAR se ha puesto en marcha esta temporada, es normal que el tiempo que se necesite para revisar las jugadas dudosas sea "ligeramente superior" al que se tarda en Primera.



En cuanto a si sería posible mostrar las jugadas corregidas en los marcadores de los, estadios, Velasco Carballo confirmó que es técnicamente posible, pero que ese aspecto no es de su competencia, sino de los clubes.



"El proveedor nuestro tiene un sistema capaz de integrar cómo se muestra la información en la producción televisiva y también en los videomarcadores de los estadios, y de hecho así se hace en las Copas del Mundo donde tiene la responsabilidad total. En nuestro caso, como a nuestro alcance no está, ahí no podemos llegar, pero nuestro deseo es de máxima transparencia", aseguró.



Lo que continuará siendo confidencial es las conversaciones que mantengan los árbitros del campo con sus compañeros de la sala del VAR, que solo se hará público en "un determinado caso excepcional", como que lo pidiera un juez, o "a efectos didácticos", como se hizo la temporada pasada en algunas ruedas de prensa del CTA.



"Quitando esa labor didáctica, IFAB establece que no se pueden mostrar esas conversaciones, y en mi opinión particular no debe hacerse público porque forma parte del trabajo en equipo, igual que no escuchas lo que habla el árbitro asistente con el árbitro de campo, o las que haya entre el lateral derecho y el central", razonó el presidente del Comité Técnico de Árbitros.