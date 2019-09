Sergio González pide a Tebas "respeto" al hablar de su persona e "integridad"

Valladolid, 13 sep (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, ha pedido este viernes al presidente de LaLiga, Javier Tebas, "más respeto" a la hora de hablar de su persona, y "la misma integridad cuando hace declaraciones por la que aboga, como máximo representante de la Liga de Fútbol Profesional".



Según el técnico, Tebas habló de él "de manera despectiva" durante su declaración en el juicio sobre el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza de 2011, y ha aclarado: "Yo soy Sergio González, entrenador del Real Valladolid, equipo con el que tengo la suerte de estar en Primera división".



"Mencionarme como lo hizo dice muy poco del cargo que ocupa porque, como presidente de LaLiga, debería tener el mismo respeto hacia todos los integrantes de la misma", ha añadido González al inicio de la rueda de prensa en la que analizó el próximo partido del Real Valladolid ante el Osasuna.



Además, tal y como ha advertido, "al ser abogado, sabe que existe un vacío legal cuando se cuentan determinadas cosas amparándose en él 'me han contado' o 'he escuchado', que es lo que ha hecho, y que me impiden poder denunciarle, ya que no ha sido íntegro para decirlo de su propia boca, ni se ha molestado en averiguar lo que es cierto y lo que no".



Tebas declaró ante el juez este jueves en la primera jornada de testificales de este proceso, en el que se juzga el presunto amaño del partido entre el Real Zaragoza y Levante de 2011 y que, al ganar el conjunto maño, impidió su descenso de categoría en detrimento del Deportivo de La Coruña.



El presidente de Laliga contó que dicho encuentro se había "arreglado", según le confesó un jugador, quien pidió a Tebas que pusiera la denuncia por él porque "tenía mucha carrera por delante" y, de hacerlo, "no volvería a jugar a fútbol", ya que sería visto como "un chivato".



Tebas también indicó, a preguntas del fiscal Anticorrupción, Pablo Ponce, que el expresidente del Deportivo de La Coruña, Augusto César Lendoiro, le llamó y le dijo que el actual entrenador del Valladolid, Sergio González, que pertenecía al Levante en la temporada del partido investigado, le había contado que dicho encuentro "estaba amañado".



Esta llamada se produjo de forma previa al partido y Tebas comentó que, tras hablar con Lendoiro, llamó inmediatamente al presidente del equipo valenciano, Quico Catalán, y éste le aseguró que sus jugadores le habían dicho que "no había nada".



Sergio González también deberá declarar el próximo viernes en este juicio, lo que hará "con la conciencia muy tranquila y sin miedo a nada", para ser "muy claro y contundente", como suele ser habitual en él.