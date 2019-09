Diego Reyes asegura que regresó a México para ayudar a la grandeza de los Tigres

Monterrey, (México) 16 sep (EFE).- El mexicano Diego Reyes, defensa central de los Tigres del fútbol mexicano, reveló hoy que su interés por volver a su país después de 6 años en Europa, fue para contribuir a que los felinos sean el equipo dominador de la década.



Reyes, surgido de las inferiores del América, pasó por cinco equipos en Europa: Oporto de Portugal, Real Sociedad, Espanyol y Leganés, todos de España y el Fenerbahce turco y en ninguno de ellos se consolidó. En este verano fue fichado por los Tigres con los que debutó el viernes pasado en el empate ante Xolos de Tijuana.



"Mi presente es Tigres; lo que fue o no en Europa no importa. Quiero hacer las cosas bien en mi nuevo equipo, ayudar a convertirlo en el más ganador de esta última época, así que me siento contento de estar junto a grandes jugadores que sin hacen una competencia interna con la que voy a crecer", dijo a Efe.



Tigres, con cinco títulos de liga desde el 2011, mantuvo un pulso con el América, club de donde emigró Reyes a Europa, por el fichaje del zaguero, quien aceptó firmar con los felinos por adaptarse más a su plan de vida.



"Mi meta es estar con un equipo ganador y aunque América me forjó y salí de ahí, tuve que poner también en perspectiva a mi familia y mi conveniencia, por eso vine a Tigres", confesó.



De 26 años, Reyes reconoció que se siente motivado por haber participado de nueva cuenta en el torneo mexicano. Su último partido había sido en mayo del 2013 con el América y en su regreso, en el torneo Apertura 2019 cumplió 90 minutos en el empate contra Tijuana, al jugar de defensa central junto a Hugo Ayala.



"Me sentí feliz de estar de nuevo en la liga en la que me forjé como futbolista. Hay detalles que uno olvida con el paso de los años. Volver al fútbol mexicano fue la decisión correcta; falta sincronía con mis compañeros, la cual obtendremos con los entrenamientos", explicó.



También, destacó que la presencia del entrenador brasileño, Ricardo Tuca Ferretti, es un reto en su carrera como profesional pues sabe de la exigencia y carácter impositivo del estratega, al que quiere agradar en todo momento.



'Tuca' sabe mucho, estoy contento de estar a su lado. Me va ayudar a mejorar como futbolista porque me va a exigir sin descanso. Un equipo dirigido por Ferretti tiene un nivel de calidad alto, así que ardo en deseos de aprender como cuando era niño, que era una esponja que absorbía los consejos", concluyó.