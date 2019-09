Suben y bajan: el termómetro de la 4ª jornada

El termómetro de la cuarta jornada de LaLiga Santander:

-- SUBEN:

- Ansu Fati: con una madurez impropia de un niño de 16 años irrumpe con fuerza en el fútbol de elite Ansu Fati. Tocado por la varita mágica, necesitó menos de dos minutos para convertirse en el goleador más joven de la historia del Camp Nou y responder a su primera titularidad con descaro y mucho fútbol. Inventó el segundo sentando a Garay. Todo lo que intentó lo hizo bien para premiar la valiente apuesta de Ernesto Valverde por un jugador que desafía cualquier lógica en el fútbol.

- Martin Odegaard: dejó una exhibición de juego para bajar del liderato al Atlético de Madrid y convertirse en el primer goleador de un estadio remozado y ahora denominado Reale Arena. Mostrando una madurez en su fútbol ganada en cesiones en diferentes ligas, sobrado de descaro y enamorando desde el inicio con su fútbol a la afición de la Real Sociedad. Fue clave en dar una alegría y dejar en el olvido la dolorosa derrota en el derbi vasco de San Mamés.

- Joan Jordán: firmó un golazo que coloca líder de LaLiga Santander al Sevilla. Perfecta colocación del cuerpo y golpeo al balón de una falta imparable para Pacheco que tumbó al Alavés, premió su partido serio en el centro del campo y confirma al Sevilla como uno de los equipos con argumentos para pelear con los equipos de arriba por ser una nueva vía.

- Diego Martínez: comienzan a conocerle en la elite gracias a un inicio difícil de mejorar del Granada en el regreso a LaLiga Santander. Natural de Vigo, regresaba a su ciudad natal para vivir un triunfo especial ante el equipo de su adolescencia en el que llegó a militar. El segundo consecutivo que dispara a su equipo en la clasificación. En un partido caliente por dos expulsiones en el primer tiempo, pidió paciencia y cabeza a sus jugadores en el descanso para encontrar el camino a los goles que dan tres puntos de oro.

-- BAJAN:

- Jasper Cillessen: Nadie habla en la plantilla del Valencia. Ni ante los micrófonos ni en el césped. Goleados en el Camp Nou por el Barcelona aún en estado de shock por el despido fulminante de Marcelino García Toral. En la portería no estuvo a su nivel habitual Jasper Cillesen. Era el regreso a la que ha sido su casa, de donde se fue por la necesidad de minutos, y dejó un error grave en el tanto que sentenció el duelo al colocar mal el cuerpo ante un disparo y dejar el balón muerto a Piqué para marcar a placer.

- Joao Félix: con el 'Cholo' Simeone no hay intocables y recibió un aviso la joven estrella portuguesa a su mal partido en casa de la Real Sociedad. Antes de cumplirse la media hora de partido ya veía calentar en la banda a Ángel Correa y a los 55 minutos abandonaba el campo tras un mal día. Le faltaron ideas en los últimos metros, donde se atascó el Atlético de Madrid, y rapidez en la definición en las acciones en las que pudo definir. Llegó la primera derrota del conjunto rojiblanco y el primer aviso a su nueva estrella.

- Jorge Sáenz-Fran Beltrán: la polémica se apoderó de Balaídos en 28 minutos, el tiempo que el colegiado Prieto Iglesias tardó en expulsar a dos jugadores del Celta y dejar condicionado un duelo que marchaba igualado y acabó cayendo de lado del Granada. El VAR ha llegado al fútbol español para este tipo de acciones, entradas al límite del reglamento que tras ser revisadas costaron dos rojas directas según la nueva normativa. Jorge Sáenz en el minuto 10 por pisar el talón de Soldado y Fran Beltrán por no poner cabeza a los 28, lanzándose a un balón dividido con la plancha por delante impactando en la tibia de Yangel Herrera.

- Mauricio Pellegrino: la actitud que destaca de sus jugadores en los entrenamientos semanales no se ve reflejada a la hora de competir y no da con la tecla para sacarla. Su Leganés ha dejado de ser competitivo. Goleado en Butarque por el Villarreal para firmar cuatro derrotas en cuatro jornadas y ser el único equipo de la categoría que aún no ha puntuado. Con graves problemas ofensivos, un solo gol en 360 minutos de juego, y cometiendo numerosos errores defensivos que le pasan factura en el peor inicio posible.