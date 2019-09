Míchel no se cree la mala racha de Cruz Azul

Míchel no se cree la mala racha de Cruz Azul

México, 17 sep (EFE).- El español Miguel González Míchel, técnico de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, aseguró este martes que Cruz Azul, su rival el próximo domingo en el torneo Apertura, será tan duro como la fama de equipo grande que le precede.



"Cruz Azul es muy buen equipo, es un equipo grande y los equipos grandes en esta competición tan exigente tienen que estar siempre arriba. Nosotros no lo vemos como un equipo en problemas, sino como un rival que seguramente el domingo lo veremos en su mejor forma", dijo el timonel de Pumas.



Pumas y Cruz Azul son dos de los considerados cuatro equipos grandes de México junto a Chivas y América. Cruz Azul hilvana cuatro partidos sin poder ganar y será el segundo rival de la Ciudad de México consecutivo al que se mida el equipo universitario luego del empate a uno que obtuvo ante el América en la fecha nueve del Apertura.



Míchel también descartó entrar en polémica sobre si su delantero Carlos González dijo o no que se siente muy sólo en la ofensiva del equipo universitario.



"No voy a comentar sobre palabras de mis jugadores o deseos. Estamos abiertos a todos los debates, muchos partidos hemos jugado con formación cuatro, tres, tres y hemos creado muchas opciones de gol, pero nos ha faltado certeza, pero el debate viene porque no ganamos. Si el resultado, por ejemplo ante América, hubiera sido de victoria no habría ningún debate sobre el número de delanteros que utilizamos", explicó.



Y agregó: "cuando hemos jugado con dos delanteros tampoco hemos sido más efectivos, los problemas no están sólo en el sistema, hay otros factores que inciden en el resultado".



El conjunto dirigido por Míchel ocupa el noveno lugar del Apertura y aunque en ofensiva suma 10 goles anotados en nueve juegos, tiene la segunda mejor defensa con ocho goles en nueve encuentros; sólo Gallos Blancos de Querétaro, que marcha como segundo lugar, le supera con siete tantos aceptados.



el técnico español habló sobre lo complejo que es reflejar en cada partido todo lo que se practica en la semana. "por ejemplo, en el partido de América hubo cosas buenas y malas, siempre es difícil que se cumpla con todo lo planeado en la semana, y por supuesto que esperamos mejorar el próximo domingo", concluyó.