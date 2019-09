Almada afirma que inculca poco a poco su estilo a los jugadores del Santos

Torreón (México), 17 sep (EFE).- El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Santos Laguna mexicano, afirmó este martes que pasa poco a poco su estilo a los jugadores de su equipo para así evitar confusiones.



"A medida que se van absorbiendo algunas propuestas se van agregando algunas otras para no crearles confusión", señaló el estratega.



El Santos vino de atrás para empatar 2-2 con el Pachuca el pasado domingo en el cierre de la novena jornada del torneo Apertura, lo que le impidió saltar al primer lugar de la clasificación y bajó al tercero, aunque con los mismos puntos que Nexaca y Querétaro.



"Hay muchos puntos positivos por resaltar, la intensidad ha sido uno a destacar, por los recorridos de nuestros futbolistas, también el juego y la propuesta de llevar el control, de salir a buscar, de que la gente se sienta identificada con lo que hacemos", señaló.



Santos visitará el próximo sábado al San Luis, sucursal del Atlético de Madrid, en la décima fecha del campeonato y Almada dejó claro que saldrá por los tres puntos, aunque reconoció el buen nivel del rival.



"San Luis trata de jugar más, toma más riesgos con el balón, presiona un poco más, así que seguramente tiene matices distintos; por más que los futbolistas sean los mismos, sabemos las dificultades de enfrentar a un equipo muy complicado", explicó.



Según el técnico, para el Santos será importante creer en lo que hace, respetar el estilo de juego sin importar el contrario, lo cual siempre dará buenos resultados.



"Siempre debemos aspirar a lo máximo y no conformarnos. Nosotros tenemos que ir a ganar a cualquier cancha es fútbol, somos once contra once y va a tener un porcentaje mayor para ganar el que juegue mejor, que es lo que intentamos", añadió.