Denuncian a exárbitro Óscar Ruiz por presunto abuso sexual a menor

El colombiano Óscar Julián Ruiz, exjuez internacional y actual miembro de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, fue denunciado ante la Fiscalía por el presunto abuso sexual a un menor de edad, informó este domingo el diario El Tiempo.



Según el rotativo, la denuncia fue radicada el pasado 12 de septiembre por Heiner Fabián Reyes Quevedo, de 27 años, y quien trabajó como árbitro en un colegio del departamento de Meta (centro).



Según Reyes, que hoy vive en Italia, Ruiz abusó sexualmente de él dos veces cuando tenía 13 años.



En una de esas ocasiones al parecer Ruiz le dijo al denunciante: "Todos los árbitros que quieran ser profesionales deben pasar por aquí, por mi cama".



"Me pude dar cuenta de que todo el arbitraje en Colombia se mueve con las órdenes del señor Óscar Julián Ruiz Acosta. Cuando estuve en la casa de él sacaba una hojita, allí figuraban los partidos más importantes y él designaba a quien él quisiera", agregó Reyes.



En su defensa, Ruiz le aclaró a El Tiempo: "Siguen los mismos ataques de las mismas personas que anteriormente me atacaron, y por lo que ya fueron demandadas por mi equipo de abogados".



Ruiz indicó asimismo que cree que "hay más personas detrás" y "dinero de por medio".



A lo largo de su carrera deportiva Óscar Julián Ruiz ha sido denunciado varias veces por presunto acoso sexual.



El primer caso se remonta a 2012, cuando fue denunciado por el también exárbitro Mauricio Sánchez Carvajal.



Luego, en 2017 fue Hárold Perilla, quien llegó a ser árbitro internacional, quien acusó a Ruiz.



En ese momento Perilla manifestó: "Hago la denuncia por acoso sexual en el señor Ruiz desde el 2007 hasta que me retiré. Me decía que tuviera relaciones sexuales con él si quería llegar lejos en el arbitraje. Me decía cosas morbosas".



El pasado 13 de marzo el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), Jorge Enrique Vélez, y al menos 35 árbitros rechazaron las denuncias de acoso sexual y laboral sus colegas Óscar Julián Ruiz e Imer Manchado.



Esas denuncias avivaron la polémica que estalló en el fútbol colombiano a comienzos de marzo después de que jugadoras de la selecciones absoluta y sub'17 denunciaran que fueron víctimas de acoso laboral y sexual por miembros del cuerpo técnico.



Los acusados son el seleccionador sub'17, Didier Luna, y el preparador físico, Sigifredo Alonso, así como el exseleccionador del equipo absoluto Felipe Taborda.