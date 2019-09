Guardiola roza un récord histórico; Llorente y Fabián impulsan al Nápoles

La jornada de los españoles en Europa estuvo marcada por el protagonismo de tres hombres: Pep Guardiola, que estuvo a punto de igualar con el City la mayor goleada histórica de la Premier (ganó 8-0 al Watford) y Fernando Llorente y Fabián Ruiz, que con sus goles impulsaron al Nápoles hacia la victoria.



INGLATERRA



----------



En la Premier League, los españoles que brillaron obligaron a no hacerlo a otros. Fue el caso de los que protagonizaron el encuentro que disputaron el Manchester City y el Watford, con victoria por 8-0 para los primeros que glorificaron a unos y deprimieron a otros.



El más beneficiado de esa goleada fue sin duda Pep Guardiola, que sigue haciendo grandes números en la Liga inglesa y en esta ocasión estuvo a un sólo tanto de conseguir el récord de la Premier (un 9-0 en 1994 que logró el United frente al Ipswich Town). Además, sus hombres fueron capaces de marcar 5 goles en los primeros 18 minutos, mejor marca de la competición.



Y el mayor damnificado fue el técnico del Watford, Quique Flores, que después dio un discurso solemne en rueda de prensa en la que pidió insistentemente disculpas a sus aficionados.



Sobre el terreno de juego, David Silva, que abrió el marcador en el primer minuto, y Rodri, que fue titular, fueron los que más disfrutaron de la fiesta. A ella se unieron en la segunda parte Angeliño y Eric García, que disfrutaron de minutos.



No acabaron con una sonrisa Gerard Deulofeu y Kiko Femenía. Ambos aguantaron el chaparrón, como el resto de sus compañeros en el Watford. Especialmente el primero, que 24 horas después su imagen de calor sobre el terreno de juego, concentrada justo en el centro del campo, se hizo viral.



También disfrutó de una victoria Ayoze Pérez, que jugó con el Leicester y ganó 2-1 al Tottenham. Como Diego Rico, que dio una asistencia y venció con el Bournemouth 1-3 al Southampton de Oriol Romeu, también titular.



En el Crystal Palace, Vicente Guaita no pudo evitar el gol del Wolves, para quien también jugó Jonny. Ambos se repartieron un punto tras empatar 1-1. Jesús Vallejo, vio el choque desde el banquillo.



Pablo Fornals ganó la partida a Juan Mata. El jugador del West Ham disputó los 90 minutos del partido que ganó su equipo, el West Ham, al Manchester United (2-1). Mata fue sustituido a nueve minutos del final.



Antes, Martin Montoya, en el Brighton, y Javier Manquillo, en el Newcastle, disputaron los 90 minutos del único duelo sin goles de la jornada en la Premier League.



Dani Ceballos celebró una victoria con el Arsenal que mantiene en la zona alta de la clasificación al cuadro de Unai Emery. Ganó 3-2 al Aston Villa, de nuevo fue titular y a falta de 24 minutos fue sustituido por Lucas Torreira.



En el Chelsea-Liverpool, duelo de porteros entre Kepa Arrizabalaga y Adrián San Miguel. El primero se llevó un par de tantos y se llevó una derrota por 1-2. También disputó todos los minutos con el cuadro londinense César Azpilicueta. Pedro Rodríguez fue suplente y Marcos Alonso salió al campo en el minuto quince por la lesión de Emerson.



ITALIA



------



Los nombres propios de la jornada en Italia fueron Fernando Llorente y Fabián Ruiz, que siguen demostrando que está en un buen estado de forma en este inicio de curso. El delantero del Nápoles marcó en la Liga de Campeones ante el Liverpool y alargó su buena semana con un doblete al Lecce, derrotado 1-4.



Llorente inauguró el marcador con un remate a placer dentro del área y a falta de ocho minutos para el final hizo el cuarto con otro tanto parecido. Fabián no se quedó atrás y marcó un tanto marca de la casa con un disparo magnífico desde fuera del área. José Callejón, disfrutó de la victoria tras salir del banquillo en la segunda parte.



El derbi entre Milan e Inter contó con varios nombres propios, pero no tuvieron protagonismo. En el Inter, que ganó 0-2, Borja Valero no salió del banquillo. En el Milan, tampoco lo hicieron Pepe Reina y Samu Castillejo. Si jugó en el equipo de Marco Giampaolo Suso Fernández, que no pudo hacer nada para evitar la derrota de su equipo.



Pau López, en el Roma, volvió a ser titular y su equipo ganó 1-2 al Bolonia. Iago Falque fue suplente en el Torino y su compañero Álex Berenguer jugó los últimos ocho minutos de la derrota por 1-0 contra el Sampdoria. Por último, Pol Lirola salió desde el inicio en el Fiorentina.



ALEMANIA



-------



En el Bayern Múnich, Thiago Alcántara fue suplente y no disfrutó de minutos de la victoria de su equipo por 4-0 ante el Colonia. Sí jugó Javi Martínez, pero la última media hora tras salir desde el banquillo para sustituir a Jermoe Boateng. Enfrente, Jorge Meré también estuvo entre los suplentes y saltó al campo en el minuto 64 en el lugar del austríaco Florian Kainz.



Omar Mascarell fue el único español titular de la jornada de la Bundesliga y participó en la victoria del Schalke por 2-1 frente al Maguncia que sirvió a su equipo para tomar impulso hacia las posiciones europeas. Su compañero Juan Miranda, fue suplente los 90 minutos.



Y Paco Alcácer vio frenada su racha anotadora en la Bundesliga después de cuatro jornadas consecutivas marcando. Fue titular contra el Eintracht, pero fue sustituido por Mario Götze en la segunda parte sin marcar un gol. Su equipo empató 2-2 a domicilio.



FRANCIA



--------



Cesc Fàbregas no vive buenos momentos con el Mónaco, que volvió a pinchar (0-0 a domicilio con el Reims) y está en puestos de descenso. El centrocampista español fue suplente y apenas disfrutó de los últimos cinco minutos tras sustituir al portugués Adrien Silva.



Álvaro González tuvo peor suerte en el Olympique Marsella. Tuvo que ser sustituido a los ocho minutos del partido ante el Montpellier después de lesionarse. Su lugar en el centro de la defensa lo ocupó el croata Duje Caleta-Car.



Sergi Palencia, del Saint-Étienne, no fue citado por lesión.



PORTUGAL



--------



En el Benfica, Alex Grimaldo ocupó su habitual puesto en la zona izquierda de la defensa y se llevó tres puntos tras vencer 1-2 al Moreinense.