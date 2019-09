Del Bosque: "Neymar hace muchas gilipolleces y no es ejemplo de nada"

No es dado a dar grandes titulares, pero Vicente del Bosque, retirado del ruido de los banquillos del fútbol de élite, se ha soltado la lengua al valorar el premio FIFA The Best otorgado por primera vez a Messi y ha sido muy claro al valorar a Neymar: "Como jugador es buenísimo, pero hace muchas gilipolleces y no es ningún ejemplo de nada", ha comentado en la Cadena SER.

Del Bosque se ha referido también a los considerados mejores futbolistas del momento (Messi, Cristiano, Mbappé o el citado Neymar): "Para mí Messi es el mejor de siempre, pero no se puede desmerecer a Cristiano Ronaldo. El año pasado alguno se atrevió a decir que Cristiano estaba amortizado, que no pasaba nada por que se fuera. Ninguno de los dos tiene límites", ha comentado.

Además, ha añadido que " Mbappé tiene cualidades para llegar a ser el sucesor de Cristiano y Leo, pero todavía le falta afinarse un poco. Le pasa un poco como a Vinicius salvando las distancias. Entre Neymar o Mbappé me gusta más ahora mismo Neymar. Hace muchas gilipolleces y no es ningún ejemplo de nada, pero como jugador es buenísimo", dijo.