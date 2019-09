Villar: "La instrucción va muy lenta; el daño hecho a Rosell es irreparable"

Ángel María Villar, expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), reapareció en un acto público dos años después del inicio de la instrucción de la Operación Soule, en la que está investigado, y tras asegurar que ésta va "lentísima" denunció "el daño irreparable causado" a Sandro Rosell en un proceso judicial.



"Es una injusticia lo que se ha hecho con Rosell, con su mujer y sus familiares y amigos. El daño moral, material y físico de salud que se ha hecho a esa familia es irreparable. ¿Qué hace la sociedad, el mundo del fútbol para que eso no se vuelva repetir?, pues nada, solo nos preocupa cuando nos pasa a nosotros", afirmó.



Villar intervino en el foro "World Football Summit" en Madrid, para hablar de los retos actuales del fútbol, y a preguntas de la abogada Reyes Bellver habló también del caso del expresidente del Barcelona, que estuvo encarcelado 643 días antes de ser juzgado por blanqueo de capitales y luego declarado inocente, y de la Operación Soule, en la que figura como investigado por posible corrupción en la RFEF.



"Me encuentro de maravilla, en mi salsa con gente del fútbol, el proceso va lento, la instrucción es lentísima y mis abogados están aportando pruebas y elementos que consideren oportunos", dijo Villar, uno de los investigados por la presunta comisión de delitos de administración desleal y apropiación indebida en la RFEF, que presidió durante 29 años (1988-2017).



Inhabilitado por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en diciembre de 2017, meses después de iniciarse la instrucción del caso en julio de ese año, Villar argumentó que hoy rompió su silencio en un acto público por agradecimiento al fútbol.



"Estoy aquí porque estoy muy agradecido al fútbol. Mi vida ha sido fútbol desde los 10 u 11 años que empecé a jugar hasta ahora que tengo 69 años. Y cuando me ocurrió lo que me ocurrió, han pasado dos años, hice una reflexión, he estado más de 50 años en el fútbol, tengo unas experiencias y me gustaría que las nuevas generaciones de dirigentes conocieran mis experiencias porque igual les pueden servir. A mí el fútbol me ha dado valores, formación, amistades conocimiento de países y culturas", dijo tras agradecer la invitación para participar en el foro.