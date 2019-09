El sostén de Thomas y Oblak, el derbi gris de Joao y Costa y un ataque nulo

El Atlético de Madrid empató el derbi contra el Real Madrid en el estadio Wanda Metropolitano, sostenido por Thomas Partey, cuyo partido fue imponente, y Jan Oblak, cuya parada a Karim Benzema fue sensacional, en un duelo cuya prioridad táctica y defensiva y el gris duelo de Diego Costa y Joao Félix provocaron la nulidad ofensiva que marcó el encuentro rojiblanco.

1 - El gran partido de Thomas: Hay unanimidad en el imponente encuentro del centrocampista ghanés, reafirmado en un duelo de la dimensión del derbi y consolidado como el medio centro que mejor promueve lo que pide Diego Simeone en la transición ofensiva, con la conexión vertical con las piezas que se mueve entre líneas. "Su partido ha sido fantástico", recalcó el técnico. También fiable en el robo de balón y preciso en la entrega, más que en otros duelos, fue el partido más completo de Thomas en esta campaña. Primero como el motor del Atlético, después como el sostén en medio campo en el tramo final. El miércoles, en Mallorca, también lo fue.

2 - La parada de Oblak: En un empate con demasiado respeto, mucho miedo y pocos riegos, decepcionante en ataque, nada habría sido posible sin la intervención oportuna de Jan Oblak cuando le exigió el Real Madrid, sobre todo en la estirada para repeler con la mano izquierda el certero cabezazo de Karim Benzema allá por el minuto 77. "Para eso estoy, para parar", expuso el guardameta, que no tiene la sensación de haber sido el salvador del punto, aunque realmente lo fue, por esa parada y por un par de ellas en el primer tiempo a sendos lanzamientos desde fuera del área de Toni Kroos.

3 - Falta de ambición: "Los derbis siempre son complicados. Los quieres ganar, pero no quieres perderlos (...) Todos queríamos ganar", advertía Oblak minutos después del derbi, en el que el Atlético -también el Real Madrid- transmitieron una indudable falta de voracidad y ambición, más pendientes de no cometer errores que de provocarlos en el rival. No arriesgó apenas el Atlético, tan atado al plan previsto en su táctica y a la prioridad defensiva. Por ejemplo, Renan Lodi, el activo más importante en ataque en este inicio de campeonato por el lateral izquierdo, jamás subió ni profundizó como suele hasta la línea de fondo. Sólo puso en duda a la zaga contraria en la puesta en escena, cuando sí presionó y promovió el juego en campo rival. Aunque ambos técnicos proclamaron en rueda de prensa que el puntos les "sabe a poco", el cambio final, Marcos Llorente por Joao Félix, terminó de redondear la sensación de que sí era un resultado válido. No le gustó al público esa sustitución indudablemente protectora, a la que respondió con pitos. Era aún el minuto 68.

4 - La nulidad ofensiva: "Nos quedamos cortos los dos", expuso Simeone sobre el plan ofensivo de ambos equipos en el derbi. Él, según explicó, buscó con Vitolo, activo en el primer tiempo y fuera del segundo por unas molestias musculares, Costa y Joao Félix "encontrar en ellos tres juego entre líneas para poder lastimar". El Atlético sólo tiró una vez entre los tres palos en 93 minutos. Y fue al final del duelo. Salvo la primera opción de Joao Félix, con el pase a la espalda de la defensa de Costa, y alguna individualidad por la banda, no desbordó ni una sola vez a la defensa rival. También por una imprecisión preocupante. "Nos está faltando más frescura, mejor visión de juego, mejores controles y mejor creatividad en el final de jugada para hacer un paso más. Seguramente llegará porque el camino está siendo bueno", avanza el entrenador argentino.



5 - La gris versión de Joao Félix-Diego Costa: No fue el partido ni de Joao Félix ni de Diego Costa, quizá víctimas del plan fallido en ataque, pero también, sin duda, de una versión gris, tanto de uno como de otro. Reencontrados con el gol el pasado miércoles, el derbi frustró la ocasión de confirmarlo como un punto de inflexión para los dos, en el foco en las últimas jornadas. Ni una sola oportunidad tuvo Diego Costa, una constante, salvo contadas excepciones, en los últimos tiempos para el atacante internacional español. Su mejor acción fue el pase que dejó solo a Joao Félix en el minuto 8. El futbolista portugués, cuya intermitencia en el juego es evidente e insistente, tiró demasiado desviado ante Courtois. Tuvo otra opción: un disparo fuera.