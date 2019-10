2-1. Inglaterra es víctima de sus propios errores y aplaza su clasificación

La selección inglesa cayó derrotada de manera sorprendente en su visita a la República Checa, en un encuentro en el que los errores defensivos de los ingleses lapidaron el gol inicial de Harry Kane (2-1). Esta derrota es la primera de Inglaterra en esta década en encuentros clasificatorios, la primera desde que Ucrania les venciera en 2009 en el último partido de la clasificación para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Los ingleses siguen líderes, pero dejan escapar la oportunidad de sellar su pasaporte a la próxima Eurocopa en 2020 después de un partido que pudieron haber ganado desde los primeros minutos y que se les escapó en los últimos compases.

En la primera parte, Inglaterra se complicó la vida sola. Los ingleses comenzaron de manera perfecta, con un Raheem Sterling incisivo por la banda que fue derribado de manera inocente. El extremo del Manchester City se internó y cuando parecía que iba a rematar, tiró un amago perfecto que se tragó Masopust, barriéndole y obligando a Skomina a apuntar al punto de penalti.

Kane, desde los once metros, no tuvo problema en marcar, consiguiendo su tanto número 27 con la camiseta de los 'Tres Leones'. Todo se ponía de cara para los de Gareth Southgte, que no tardaron en desperdiciar su ventaja debido a su endeble defensa. Tan solo tres minutos después de adelantarse, Inglaterra concedió un córner. Una gran parada de Jordan Pickford posibilitó el saque de esquina de los checos, que se enfrentaban a las torres inglesas embutidas en su área.

Sin embargo, fueron incapaces de despejar el balón. Llegó el cuero hasta el punto de penalti, hubo una prolongación y en el segundo palo, con la rodilla, Jakub Brabek hizo el empate ante la atónita mirada de Danny Rose, quien se puso en el segundo palo para despejar el balón y quien vio cómo se coló a su lado.

Los checos se fueron desinflando a medida que su físico iba bajando e Inglaterra dispuso de muchas oportunidades para poner el segundo en la segunda parte. Vaclik sacó un mano a mano a Sterling y Kane no enganchó un buen envío desde la izquierda, siendo esas las mejores ocasiones inglesas.

Pero el partido depararía un giro final, cuando Inglaterra se había hartado ya de fallar ante la meta de Vaclik. Una internada de Masopust encontró a Ondrasek completamente solo en el balcón del área pequeña. El checo encañonó a portería y decantó el encuentro, cuando parecía que los checos daban por bueno el empate.

De este modo, Inglaterra ha pasado de poder clasificarse este viernes a complicarse mínimamente la vida. Los ingleses siguen liderando la clasificación, con doce puntos, los mismos que la República Checa, aunque con un partido más. Por detrás aparece Kosovo, que con los mismos encuentros disputados que Inglaterra cuenta con ocho unidades.

-- Ficha técnica:

2 - República Checa: Vaclik; Coufal, Celutska, Brabec, Boril; Soucek, Kral, Masopust (Zmrhal, m.90), Darida, Jankto(Kopic, m.82); y Schick (Ondrasek, m.65).

1 - Inglaterra: Pickford; Rose, Maguire, Keane, Trippier; Mount (Barkley, m.72), Rice (Abraham, m.88), Henderson; Sancho (Rashford, m.73), Kane y Sterling.

Goles: 0-1. Kane (m.5), 1-1. Brabek (m.9) y 2-1. Ondrasek (m.85).

Árbitro: Damir Skomina (SLO) amonestó a Jankto (m.9) por parte de los locales y a Rose (m.10), Sterling (m.68)y Henderson (m.92) por parte de los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada del Grupo A de las clasificatorias para la Eurocopa de 2020 disputado en el Sinobo Stadium de Praga.