Simeone: "Que no nos confundan; si te gusta la 'pizza', no comas otra cosa"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este viernes que la "tranquilidad la va a dar ganar, no jugar bien", remarcó el "estilo" que tiene el equipo rojiblanco, del que reivindicó que "tiene mucho mejor juego que otros años", e insistió en varias ocasiones con un mensaje: "que no nos confundan".

"¿Qué se necesita? Tranquilidad. Que no nos quieran confundir (lo repitió cuatro veces). Ese es el camino. Que no nos confundan. A nosotros nos gusta la pizza. Si te gusta la pizza, comer pizza. No comas otra cosa", dijo en una entrevista en 'El Larguero' de la 'Cadena Ser'.

"La tranquilidad la va a dar el ganar, no el jugar bien", apuntó el técnico, que habló de que el Atlético tiene "un estilo". "Hay otros que no lo tienen. Nosotros lo tenemos", enfatizó Simeone, quien está "convencido" de lo que quiere y sabe "lo que necesita el equipo", al que fijó en un proceso de construcción en la actualidad.

"Nos buscan comparar con el Barcelona, el Real Madrid, el Bayern... Todavía no estamos en eso. Estamos en un proceso de reestructuración (...) Si la gente quiere ver que Joao Félix es Griezmann y que Lodi es Filipe cuando tenía 27 años, es una situación que no es real", advirtió también el preparador argentino.

"No me veo lejano a nadie, me veo cerquísima a todos y lo que me hace estar más fuerte para estar más cerca de todos es el día a día", declaró después Simeone, al que le "molesta" que se "desprestigie" a un equipo que defienda bien.

Y preguntó: "¿Un equipo que está compitiendo como compite siete años en España y en Europa es solo defensivo?"

Mientras asume que "la crítica será cada vez más dura" y expone que le "gustaría ver una película que tienen mejores actuaciones los actores, pero la realidad" que puede "mostrar es esta" con él en el banquillo, Simeone encara esta temporada el "desafío más grande" desde que llegó al banquillo rojiblanco, a finales del año 2011.

"La gente está inquieta. Todo este cambio le genera una duda. Veo y percibo que la gente está como mirando, como en espera, y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar", añadió durante la entrevista en 'El Larguero' de la 'Ser'.

"De cara hacia fuera todo lo que relaciona al Atlético de Madrid es preocupación. Lo que hay que contarle a la gente es que estamos muy bien. Somos un equipo nuevo. No tenemos lo que quisiéramos de cara a la finalización, pero, cuando Morata y Costa vuelvan a estar en su estado más importante, el equipo dará un paso más importante del que está haciendo ahora, porque el equipo defiende bien. El plus de calidad se lo tienen que dar Morata, Costa, Joao, Vitolo, Lemar".

"Si nosotros tenemos un crecimiento en Diego Costa y Morata, estamos con posibilidades de pelear de verdad. Los necesitamos. Son muy importantes los dos", agregó Simeone, al que le "ocupa mejorar la parte ofensiva del equipo", del que señaló, además, que "tiene mucho mejor juego que otros años", aunque falta "poder desarrollar" más esa contundencia ofensiva que es la que "hace la diferencia".

También habló de Joao Felix. "Me gusta más a la derecha", dijo del atacante portugués, al que ve "parecido a Kaká", "un jugador que necesita espacios", y al que transmitió durante la pretemporada: "Me van a criticar todo lo que haga con vos. Aléjate de eso, porque vos eres un jugador muy importante para nosotros".

"Tiene una visión espectacular, una perspectiva de juego que no la tiene ninguno y llega de segunda línea con una lectura fantástica", repasó el técnico, que dijo que el Atlético ha fichado a un futbolista de 120 millones "que no es Hazard, que tiene 30 años". "Es un chico de 19 que hay que hacerlo. No es lo mismo".

También se refirió a Víctor Machín, 'Vitolo': "Ha hecho un paso hacia adelante y ha crecido, pero lo tenemos que gestionar, porque si lo ponemos muchos partidos seguidos tiene dificultades. Es una cuestión de su físico que lo está mejorando, porque este año ha comenzado mucho más fuerte".

Simeone, que consideró que el Barcelona "sigue teniendo la plantilla más completa", consideró, entre las salidas de este verano (Antoine Griezmann, Rodrigo Hernández, Lucas Hernández, Diego Godín, Filipe Luis o Juanfran Torres), que la que les "hizo más daño" fue la del central francés: "Era un chico nuestro, de la cantera...".

También habló de Griezmann, hoy en el Barcelona. "Lo he visto hace un par de días. Está muy contento, en el lugar donde quería estar. Y cuando uno está en una etapa de su vida que necesita estar en un lugar, tiene que estar. Va a estar bien. Es un gran futbolista, sabrá entrar en el grupo en el espacio que le permitan y no tengo duda de que andará bien, porque juega bien", afirmó.