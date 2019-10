Pedrosa: ?La forma de jugar de Machín me puede venir bastante bien?

Tras debutar el año pasado con el primer equipo del Espanyol, Adrià Pedrosa (Barcelona, 1998) afronta esta temporada con el objetivo de asentarse y "jugarlo todo". Su club encara una nueva etapa tras la destitución de David Gallego y la llegada de Pablo Machín, que apostará por un 3-5-2, un sistema que aseguró, en una entrevista con EFE, que le "puede venir bastante bien".



El futbolista de banda izquierda, que puede actuar de lateral, carrilero e incluso de extremo, es uno de los jugadores llamados a ser habituales en la nueva selección española Sub-21 con la que ya debutó en el amistoso frente a Alemania disputado en Córdoba en un partido en el que, a pesar de un error que costó el empate, considera que hizo ?un buen partido?.



Pregunta: ¿Qué sintió al recibir la noticia de su primera convocatoria con la Sub-21?



Respuesta: ¡Buah! Me pilló en el vuelo volviendo de Rusia hacia Mallorca, que teníamos partido de Liga y en ese momento no lo puedes ver pero cuando quitas el modo avión y ves todos los mensajes y la verdad que muy ilusionado. Todos los compañeros me dieron la enhorabuena y es un orgullo venir aquí.



P: ¿Qué jugador le ha impresionado más de esta Sub-21?



R: Dani olmo porque es un jugador diferente, que te puede generar ocasiones él solo como vimos el otro día en el que le hicieron una falta tras irse de tres rivales y cuando ya encaraba al portero. Él es el jugador más diferencial.



P: Debutó contra Alemania en el amistoso disputado en Córdoba (1-1) en el que imagino que, a pesar del error, se queda con la parte positiva.



R: Sí, tuve el fallo ese que por culpa de ello fue el empate, pero considero que hice un buen partido a pesar del error y muy contento de poder debutar con la selección Sub-21.



P: ¿Le dijo algo Luis de la Fuente tras el partido?



R: No me dijo nada especial tampoco.



P: Pero sí que demostró que confía en usted porque en cuanto ha estado disponible le ha convocado.



R: Sí, no me lo han dicho, pero yo creo que la otra vez no pude venir porque tuve la lesión, pero ahora que estoy aquí la verdad es que noto la confianza que tienen el míster y el cuerpo técnico hacia mí y yo intento devolverla en el campo. Como he dicho, tuve el error ese que nunca se quiere hacer, pero hay que mirar hacia adelante y ya está.



P: Su rival por el puesto, en principio, es Juan Miranda. ¿Les ha comunicado algo de la Fuente o mantiene la intriga?



R: De momento mantiene la intriga. No nos ha dicho nada, pero es que creo que en este equipo no hay nadie titular, al fin y al cabo, es quién se lo gana.



P: El martes ya toca Montenegro, que es válido para la clasificación para la Eurocopa de 2021, ¿cómo lo veis dentro del equipo?



R: Cada partido se ve como una final. Son partidos que no son como en Liga en el que a la semana siguiente puedes conseguir los tres puntos y seguir igual, aquí si no los consigues te puedes quedar fuera de conseguir el sueño que es jugar el Europeo y son finales y con la mentalidad de sacar los tres puntos.



P: No sé si pudo seguir el partido que se jugó en España contra Montenegro que se ganó 2-0, pero ¿qué es a lo que se debe prestar más atención para sacar los tres puntos?



R: Sí lo seguí y al fin y al cabo supongo que será un equipo que, sabiendo que nosotros somos superiores, se echará atrás e intentará cerrar líneas pero que hay que tener mucho cuidado con los contragolpes.



P: Siguiendo con la actualidad de la selección Sub-21, el nombre del momento es Ansu Fati. ¿Qué opinión tiene de él?



R: Lo he visto jugar a veces porque es un jugador que se ha vuelto muy mediático. Ahora toca recibirlo con los brazos abiertos y que nos ayude en todo lo que pueda.



P: Y la actualidad del Espanyol pasa por la marcha de David Gallego tras un mal inicio de temporada en Liga, aunque a usted, quitando la lesión, no le ha ido mal.



R: Personalmente han sido buenas porque he dado una asistencia y he marcado un gol, pero lo que cuenta es el equipo y si que es verdad que no ha estado yendo bien. Bueno, no es que no haya estado yendo bien, porque sí que es verdad que teníamos momentos muy buenos y otros a lo mejor más malos y han sido pequeños errores individuales los que nos han causado muchos goles en contra. Ahora toca cambio de entrenador y a seguir con la misma ilusión de siempre y a afrontar el próximo partido con las máximas ganas.



P: La destitución de David Gallego quizá afecta más a gente como usted o como Marc Roca, por ejemplo, por lo bien que le conocíais al ser de la cantera, ¿no?



R: Tampoco te lo podría decir porque me ha pillado estando con la Sub-21, pero al fin y al cabo tenemos que ser profesionales con cualquiera que venga y sobre todo con este míster que yo creo que personalmente me puede venir bastante bien por la forma de jugar que tiene; creo que por fuera puedo hacer daño.



P: Justo le quería comentar ese cambio de esquema, al 3-5-2 que usa Machín y que ya está probando en los entrenamientos. ¿Ha podido hablar con él?



R: Nada de momento. Tengo cero ?feedback? de lo que quiere de mí, pero supongo que la semana que viene ya nos pillará a los tres del Espanyol que estamos con la Sub-21 y nos explicará mejor lo que quiere hacer porque al fin y al cabo llevamos una semana y media de retraso respecto a los compañeros. Pero al fin y al cabo yo creo que me puedo desarrollar bien en este sistema de juego y la velocidad intentar aprovecharlo por fuera.



P: A pesar de este inicio de temporada que no ha sido bueno en Liga, ¿qué objetivos os ponéis en el Espanyol?



R: Si te digo la verdad no nos hemos puesto un objetivo así claro. Al final nosotros queremos ganar todos los partidos, que son muchos también con la ?Europa League?, y luego con la Copa del Rey, que por suerte la han puesto a un único partido hasta no sé cuando; al fin y al cabo lo que queremos conseguir es quela gente vea que es un año muy ilusionante y hacerlo bonito en nuestro estadio para que cada vez venga más gente y lo vea con nosotros.



P: ¿Y qué objetivo personal se pone de aquí a final de temporada?



R: Haberlo jugado todo, haber venido aquí siempre que sea posible, no lesionarme que es muy importante en el fútbol, y también ayudar al equipo en todo lo que pueda. Y espero marcar más goles la verdad (ríe).