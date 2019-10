Paco González a Xavi y Guardiola: "Sois unos lamejeques"

la selección española se jugaba el pase a la próxima Eurocopa. Antes del inicio del encuentro, el periodista y director de 'Tiempo de Juego', Paco González, quiso manifestar su opinión tras los diversos sucesos acaecidos con , los lamejeques" hasta en tres ocasiones por estar " vendidos al petrodolar". En la tarde de ayer. Antes del inicio del encuentro, el periodista y director de 'Tiempo de Juego',con la sentencia emitida por el Tribunal Supremo acerca del 'procés' comunicados que emitieron clubes como el FC Barcelona o ex futbolistas como Xavi y Guardiola, a los que el madrileño no dudó de tildar de "" hasta en tres ocasiones por estar "".

"No solo critican la sentencia, aunque sabrán lo mismo de Derecho que yo y se habrán leído la Constitución y el Código Penal las mismas veces que la guía de teléfonos de Estocolmo. Pretenden corregir a jueces y personas que han estudiado toda su vida, que se perfeccionan a diario y que cada día estudian más. Si quieres hablar de eso, haber estudiado".

"El problema es que Xavi habla de vergüenza y Guardiola habla de socorro internacional, dejando la imagen de España por los suelos. Si son independentistas, magnífico, nadie puede convencer a nadie con el sentimiento. Los dos se vendieron al petrodólar de Catar; son unos vendidos. Xavi dice que Catar se vive mejor que en España, pero yo no lo sé, igual tiene razón. Vive ahí porque pasando más de medio año, no se pagan impuestos, un ejemplo para Cataluña. Él vivirá de maravilla pero las familias de los 2.000 obreros muertos de los que no se informa en Catar, a lo mejor viven peor que él".

Tanto Xavi como Guardiola promocionan el Mundial que se disputará en Catar en 2022, y el director del programa de la Cope no duda en señalar contradicciones en el discurso de los entrenadores: " Ni Guardiola ni Xavi piden ayuda internacional por la discriminación de la mujer en Catar, no les he visto reclamar que te puedan caer tres años por tener relaciones homosexuales y por la falta de democracia; no hay ni elecciones ni partidos políticos; todo eso no les parece tan importante".

El periodista tampoco quiso dejar la oportunidad y lanzó un dardo contra la clase política: "Los elegimos (a los políticos) para que se peleen ellos y lleguen a acuerdos pero nos mandan a nosotros a pelearnos, esa es la clase política que tenemos".

Por último, González afirma que "vivimos en un mundo donde manda el dinero y cada uno lleva las lentejas a su casa como puede, pero si te has vendido al petrodólar, no des lecciones de moralidad. Seguid a lo vuestro, sois unos lamejeques".