"¿Quién es este tío?": la queja de Ribéry a FIFA 20

A sus 36 años, Frank Ribéry sigue disfrutando del fútbol ahora en la Fiorentina. El exinternacional francés acumula ya dos goles y una asistencia en siete partidos en la Serie A, pero en esta ocasión, ha sido protagonista lejos de los terrenos de juego.

El atacante galo ha publico un curioso tuit en el que pregunta a los creadores del videojuego FIFA 20 quién es el jugador que presuntamente debe ser él. Y es que Ribéry no se reconoce en la recreación que el famoso videojuego ha hecho de él mismo. ¿Qué te parece a ti?

"Jugué al FIFA 20 con mis hijos no hace mucho. Oye @EASPORTSFIFA... ¿Quién es este tío?", preguntaba Ribéry junto con una imagen de él en el videojuego como jugador de la Fiorentina con el que el francés no parece estar muy de acuerdo.

Played #FIFA20 with my kids not long ago. ??

Hey @EASPORTSFIFA...Who is this guy? ?????? pic.twitter.com/fjCBjO4FOx