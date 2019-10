Messi aclara que estaría "toda la vida" en Barcelona si está a buen nivel

Lionel Messi dijo, en una entrevista difundida este viernes en Argentina, que se "quedaría toda la vida" en el Barcelona pero que, si firma un contrato, quiere hacerlo si sabe que va a poder competir y sentirse bien "físicamente".



"No sé cómo voy a estar yo, no quiero estar acá si no estoy bien. Yo voy a estar compitiendo, sintiéndome bien físicamente para poder rendir y jugar y seguir peleando por el objetivo, no estar porque tengo un contrato y puedo estar de por vida", dijo el futbolista argentino del Barcelona en la estación argentina Radio Metro.



Messi amplió así las declaraciones sobre su contrato que dijo en septiembre, cuando reconoció que no quiere firmar un contrato largo con su club, sino renovarlo año a año.



"Yo acá me quedaría toda la vida", clarificó.



El delantero, que recibió esta semana su sexta Bota de Oro al mejor goleador de las ligas de Europa, habló de nuevo sobre el, hasta el momento, frustrado regreso de Neymar Jr. al Barcelona, que negoció sin éxito en el mercado de verano con el Paris Saint Germain, su actual equipo.



"Es complicado el tema 'Ney', primero porque es difícil que salga de ahí, segundo por cómo se fue de acá", aseveró.



Messi reflexionó que "hay mucha gente del club y socios que no quieren que vuelva", y dijo que es "entendible" ese sentimiento contrario al brasileño.



"Si se trata a nivel deportivo, 'Ney' es uno de los mejores del mundo y nos vendría bárbaro", recalcó el ganador de cinco Balones de Oro y un premio The Best, quien aseguró que habla "seguido" con Neymar por el grupo de Whatsapp que tienen ellos dos y el uruguayo Luis Suárez.



Además, fue preguntado por si estará presente en el partido de despedida de Juan Román Riquelme, que se disputará en La Bombonera de Buenos Aires el 12 de diciembre.



"Hablo mucho con Román, de vez en cuando, ahora dentro de poquito es el partido de despedida, si es una fecha que estoy por allá y puedo, obviamente encantado. Aparte, Román se merece una gran despedida por todo lo que le dio al fútbol", indicó.