Martín Presa: "Queremos un convenio femenino sostenible, no sostenido"

Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, declaró a EFE que desde su club se muestran partidarios de que exista un convenio para el fútbol femenino que sea "sostenible y no sostenido" y aseguró que la exigencia de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) es "inviable" porque "no hay generación de recursos" para llevarla a cabo.

Las futbolistas de la Primera División española anunciaron el pasado 22 de octubre que convocarán una huelga ante la falta de acuerdo entre la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) y los sindicatos en la negociación del que sería su primer convenio colectivo.

La negociación entre la ACFF y los sindicatos UGT, Futbolistas ON y AFE comenzó el 4 de octubre de 2018, con un primer encuentro en la sede del Consejo Superior de Deportes. Un año después, las posturas siguen alejadas, especialmente en cuanto a la parcialidad y el salario mínimo anual.

P: ¿Qué postura tiene el Rayo Vallecano en este conflicto?

R: Vemos de gran irresponsabilidad y oportunismo ciertas declaraciones que están haciendo diferentes interlocutores. Nosotros queremos un convenio colectivo sostenible, pero no sostenido. Con el que se exige ahora desde AFE no es viable el fútbol femenino. Con este convenio nos vamos a la ruina.

P: ¿Cómo debe ser ese nuevo convenio femenino?

R: Con los números que solicitan, ni el Rayo ni la inmensa mayoría de equipos se pueden mantener sin convertir a sus equipos en insolventes. Una sección, si es deficitaria, la tienes que cubrir con los recursos del fútbol masculino, en el caso de que ese club tenga las dos secciones.

El Rayo quiere que haya un convenio colectivo pero acorde a los ingresos del sector, en el cual ninguno de los equipos que hay ahora se queden excluido. Hay que hablar de los ingresos que obtienen las secciones femeninas y en base a eso ver qué se genera y qué se puede ofrecer. En las reuniones se ha planteado que quien no pueda sostener estas condiciones se marche de la competición.

P: ¿Ha hablado el Rayo directamente con AFE?

R: A través de la mesa de negociación. AFE tiene una actitud popular y habla del convenio de la igualdad, algo que es ofensivo. Esto no tiene nada que ver con la igualdad, porque en el Rayo se trata igual a un hombre que a una mujer.

Esto tiene que ver con la generación de recursos y viabilidad económica en función de lo que se genera. No podemos pagar mucho más de lo que generamos. Si desde el Consejo Superior de Deportes aportan una bolsa para pagar esto, perfecto, pero si no hay ayudas, ¿quién paga la fiesta?.

Se está generando una gran mentira. Desde el Rayo estamos intentando hacer crecer al fútbol femenino y somos el segundo club que más niñas forma de toda España, pero queremos saber quién paga esta fiesta. Si los equipos generan dos y se van a gastar tres o cuatro, no son viables.

P: ¿Por dónde puede pasar la solución?

R: Hay mecanismos. Uno es la modificación del 100% de las cuotas de la Seguridad Social o que se aporte un millón de euros por club femenino y medio millón a los de Segunda. Que los aporte el CSD o el Instituto de la Mujer dependiente del ministerio.

Todos queremos que el fútbol femenino crezca, pero no podemos con estas exigencias. No puede ser que los clubes femeninos se sostengan a través de un dopaje financiero.

P: Como club, ¿qué exigencia principal hacen?

R: Exigimos un control económico antes de cualquier negociación de nada. Queda muy popular hablar de igualdad. Nosotros lo somos, pero esto no es igualdad, sino que hablamos de lo que cada uno genera.

Me encantaría tener 10.000 abonados y jugar todos los días en el estadio. Pagaría a las jugadoras 200.000 euros y tan felices, pero como no lo generamos no puedo.

P: Los sindicatos piden una jornada mínima de 30 horas semanales y 20.000 euros brutos al año.

R: Es inviable. Ese salario, más la Seguridad Social, por 22 jugadoras, sale en unos 400.000 euros. Si a eso le añades el dinero de las fichas y los viajes, superamos los 500.000. Nosotros generamos unos 250.000 euros. Tenemos los ingresos de televisión, que son 140, la ayuda de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, que son unos 60, y la recaudación mínima que hay en taquilla. Algunos, aparte, puede que tengan algo de subvención de sus regiones, pero nada más.

P: ¿No llegar a cubrir ese montante económico que pide AFE podría suponer el fin de gran parte de clubes?

R: Con este convenio lo que se pretende es el exterminio de un montón de clubes que no llegan a un mínimo. En el fútbol masculino, hace una década, más de la mitad de equipos eran insolventes, lo cual ha llevado a la desaparición de muchos y a que muchos proveedores perdieran dinero.

La vacuna fue el control económico y antes de sentarse a pensar en otras cosas hay que hacer un control económico en todos los clubes para luego, en base a eso, hablar del convenio.

Yo le tengo que meter 200.000 de déficit a la sección femenina y ese dinero supone que a lo mejor, a tres o cuatro futbolistas diferenciales, no los puedo traer para el equipo masculino, que ha generado esos recursos por su cuenta. Eso puede hacer que esos tres o cuatro jugadores se vayan a un rival y se reduzcan mis opciones de ascender.

P: Una solución es que hubiera también más patrocinadores

R: El fútbol femenino ahora mismo no es rentable y la prueba es que se buscan patrocinadores y no quieren entrar.

Los patrocinadores no invierten dinero, sino que ponen dinero esperando un retorno. Las audiencias del fútbol femenino ahora son escasas y eso se nota en la generación de recursos. El otro día, cuando jugamos contra el Valencia, había 150 personas. Tenemos un abono de 50 euros para toda la temporada, que es para 15 partidos, lo que supone tres euros por partido, y se han abonado 130 personas.