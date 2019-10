5-1. España se acerca a los octavos con un festín goleador

La selección española sub'17 dio un paso de gigante hacia los octavos de final del Mundial de la categoría que se disputa en Brasil tras golear este jueves por 5-1 a Tayikistán, en un duelo en el que Robert Navarro, autor de un doblete, aprovechó como pocos el punzante juego por las bandas que desplegó el conjunto español.

Sabedor de la auténtica muralla humana con la que Tayikistán, que ya se impuso inesperadamente a Camerún por 1-0 en la primera jornada, iba a tratar de contener la ofensiva del combinado español, los de David Gordo no dudó en apostar de inicio por abrir al máximo el campo.

Para ello, el seleccionador español, que introdujo tres cambios en el once inicial con relación al debut con Argentina, no dudó en cambiar de banda a Germán Valera y Pedri de banda para ganar todavía más amplitud si cabe. Ubicado en su posición natural, la banda izquierda, Valera no tardó ni un par de minutos en protagonizar su primera internada por el carril izquierdo, todo un anticipo de lo que ocurriría a lo largo del encuentro.

Aunque el primer tanto de España no llegó desde los costados, sino gracias a un robo de balón de Robert Navarro, que tras hacerse con el balón en la medular se plantó en la frontal del área, donde aguardó la llegada de German Valera para que el capitán español firmase a los 4 minutos el 1-0.

Un tanto que no hizo sino acrecentar la vocación ofensiva de la selección española, que superó una y otra vez a la nutrida defensa del conjunto tayiko con las constantes llegadas por las bandas de los jugadores de David Gordo.

Y es que cuando no era Pedri por la derecha, que vio como Pablo Moreno estrellaba un centro suyo en el larguera, era la dupla que conformaron en el flanco izquierdo Valera y el lateral Javi López los encargados de llevar el peligro constante al área de Tayikistán.

De hecho, de una nueva combinación entre Valera y Javi López llegó a los veinte minutos el segundo tanto español, obras de Robert Navarro que firmó el 2-0, tras enviar a las redes un centro desde la línea de fondo de Javi López.

Incursiones constantes que descolocaron por completo a la zaga asiático, que en su desesperado intento de tapar la vías abiertas por España en las bandas, desasistió la zona central, lo que no desaprovechó el equipo español para ampliar el marcador con un nuevo gol, obra en esta ocasión del delantero Pablo Moreno, a los 35 minutos.

Una fiesta que tan sólo se vio interrumpida momentáneamente dos minutos más tarde por el tanto en propia meta del central español Álvaro Carrillo, que estableció el 1-3 en un fallido intento de cesión, en el que el defensa y el portero español Iván Martínez.

Pero ni aún así se aplacó la vocación ofensiva del equipo español que antes de llegar al descanso volvió a incrementar el tanteador (4-1) con un gol de David Larrubia, que en su primera intervención en el partido tras sustituir al lesionado Germán Valera, culminó una gran acción personal de Pablo Moreno en el interior del área.

Goleada que pareció bajar las pulsaciones de los internacionales españoles, de todos menos del lateral Javi López, que infatigable siguió subiendo una y otra vez por el carril izquierdo durante toda la segunda mitad.

Un derroche que tuvo su premio a los 65 minutos cuando Robert Navarro, al igual que ya hiciera en la primera parte, culminó una nueva internada del jugador del Alavés con el quinto tanto (5-1) del combinado español.

Festín goleador al que, curiosamente, no pudo sumarse Pedri, posiblemente el jugador con más talento del equipo español, que no pudo marcar, tras ver como a los 77 minutos el larguero le privaba del gol.

Una deuda que el jugador de Las Palmas tratará de saldar el próximo domingo (21:00) ante Camerún, en un choque en el que España tratará de sellar definitivamente el pase para los octavos de final que este jueves dejó prácticamente encarrilado ante Tayikistán.

- Ficha técnica:

5 - España: Iván Martínez; Alejandro Francés, Álvaro Carrillo, José Martínez, Javi López (Adrián Gómez, m.78); Moriba Ilaix, Turrientes (Blesa, m.65); Pedri, Robert Navarro, Germán Valera (Larrubia, m.44) y Pablo Moreno.

Seleccionador: David Gordo

1 - Tayikistán: Qirghizboev; Litfullaev (Panzhiev, m.46), Kholov, Nazarov, Sharipov; Sangov, Zabirov, Rahmatov (Ismoilov, m.72), Kamolov; Zairov y Soirov (Ahmadkhon, m.72)

Seleccionador: Zanidin Rahimov

Goles: 1-0, m.4: Germán Valera. 2-0, m.20: Robert Navarro. 3-0, m.35: Pablo Moreno. 3-1, m.37: Álvaro Carrillo en propia meta. 4-1, m.45+1: Larrubia. 5-1, m.64: Robert Navarro.

Árbitro: Iván Barton (ESA): Mostró tarjeta amarilla a Álvaro Carrillo por España; y a Kamolov por Tayikistán.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada del grupo E de la Copa del Mundo sub'17 de Brasil 2019 disputado en el estadio Kléber Andrade de Cariacica, área metropolitana de Vitoria.