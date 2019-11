"El VAR es lo mejor que le podía pasar al fútbol, las personas que lo ven, lo peor"

Juan Francisco Lewis Landeira, vocal de Disciplina Deportiva del Comité de Entrenadores de la RFAF y entrenador, ha pasado por las oficinas de ESTADIO Deportivo para hablar sobre el uso del VAR en España, la comparación que existe con el funcionamiento del videoarbitraje en otros países y aclarar los cambios en la normativa de este año.

-Cambios en la normativa año tras año.

-La IFAB (International Football Association Board) se reúne antes de un evento importante como una Eurocopa o un Mundial y solucionan propuestas de la UEFA. Esto de las manos en otros países no pasaría, porque el reglamento este año lo deja muy claro. Toda mano fuera de posición normal y que ocupe más espacio que el cuerpo es mano, excepto si está apoyada en el suelo o viene de rebote. Por eso la de Feddal el otro día debería haberse indicado como penalti, no venía de rebote y no estaba apoyada. Vamos a explicarlo y dejarlo claro. Está ocupando una posición que no debe y evitando una jugada prometedora. El problema es cuando se deja espacio a la interpretación. Si hay 20 árbitros, hay 20 interpretaciones distintas, y eso no puede ser.

-He jugado a fútbol y ahí nada es involuntario. Ni las entradas. Sabes cuando llegas o no a una pelota, y aún así se entra. El jugador no hace cosas involuntariamente. Al principio de esta liga se expulsó a Modric y Molina por pisar el talón de los rivales. Desde entonces se cambió la norma ¿Por qué? Si la norma busca proteger a los futbolistas, déjala.

-Luego han modificado varios aspectos. Ahora, por ejemplo, el árbitro ha dejado de ser un 'poste' en el campo como se decía antes. Si el balón le golpea y corta un ataque o provoca un cambio en la posesión, el juego se para y se realiza un bote neutro. También han modificado los penaltis. Ahora el portero debe permaneces con un pie sobre la línea de la portería para poder evitar que se achiquen espacios con el lanzador.

-Es necesario que la gente se acostumbre a la normativa nueva y al VAR. El fuera de juego, por ejemplo, que hay que dejar seguir la jugada hasta que acabe antes de levantar, y la gente se enfada por ello. Hay que acostumbrarse a que es así.

-Por qué la gente no se acostumbra al VAR.

-En parte es culpa de los que informáis. Si se está narrando un partido y alguien empieza a decir que una acción es penalti, el que está en el campo, que no puede ver repeticiones, se lo cree. Tienen que saber las reglas del juego ya que se puede confundir a la audiencia y la gente en el campo se pone a mil. La gente acaba perdida, no sabe que ha pasado.

-El mismo domingo, cuando se pita penalti para el Atleti, nadie dice nada en el campo porque no hay forma de verlo. Eso es otra, las repeticiones que usa el VAR deberían ponerse en los videomarcadores de los estadios, para entender y ver qué está pasando y qué se pita. Así la gente iría poco a poco adaptándose y entendiéndolo.

-El VAR en España y la diferencia con otras competiciones como la Premier o la Champions.

-La mayor diferencia no erradica en la empresa, son los árbitros. La percepción que tienen los colegiados del VAR es que les quita protagonismo. En otras ligas lo utilizan como una ayuda, ve lo que el árbitro no puede. Aquí parece que les cuesta corregir sus decisiones. Cuando se instauró se hizo para la salsa del fútbol: los penaltis, los fuera de juego, las rojas y las confusiones de identidad. El árbitro debería aceptar su ayuda, al final lo que se busca es más justicia en el fútbol.

-El VAR es lo mejor que le podía haber pasado al fútbol, pero las personas que lo ven son lo peor. En comparación, en el Mundial de Rusia había hasta 7 personas en el VAR. Tampoco es que haga falta meter a 7 aquí, pero sí al menos 3 árbitros, para que lo vean y lo analicen mejor. Si los equipos se dejan un dineral en vídeo, los árbitros deberían hacer lo mismo para poder tomar decisiones más claras y homogéneas.

-Hay cosas que no se pueden explicar, el penalti que le pitan el otro día al Barça con Griezmann en fuera de juego. Aunque se haya tirado el penalti, si se ve que es fuera de juego se anula y no pasa nada.

-Transparencia de la figura del árbitro.

-Pocos árbitros se dan a hablar. Cuando nos reunimos varias secciones de la federación, ellos son un coto cerrado. Coincidí en Granada con un árbitro de Segunda y se lo decía: Por qué no aceptáis entrevistas después de los partidos, como cualquier otro futbolista. Incluso explicar lo que se ha pitado y el porqué, sería todo más claro. Al final errar es de humanos y en el fútbol, que es un deporte de errores, aún más. El colegio de árbitros no debería ser un centro cerrado, deberían dar más explicaciones y hacer que la audiencia comprenda lo que pasa. No se da libertad a los árbitros.

-Eso en fútbol profesional claro, en el fútbol base es todo más difícil. Hace poco un chico de 14 años fue sancionado 8 partidos por empujar al árbitro. Son cosas que no llego a entender.

-Trato tan diferente de los jugadores con el árbitro en otros deportes. Es por la educación.

-Históricamente los que se dedicaban a jugar a baloncesto tenían que estudiar, primero para llegar a los equipos importantes y después para el futuro tras retirarse. En el fútbol no es así, juega cualquiera. Ahí está el problema. Los árbitros de otros deportes han aprovechado la educación que hay en esos deportes y han cogido una posición privilegiada y de respeto.