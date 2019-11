Los equipos de Villa expresan su reconocimiento al 'Guaje'

Los equipos en los que ha militado a lo largo de su carrera David Villa, que ha anunciado esta madrugada que se retirará del fútbol en activo al concluir la Liga japonesa, han expresado su reconocimiento al 'Guaje'.

El Sporting, club que le vio crecer y nacer al panorama nacional, da las gracias a través de su cuenta oficial de Twitter al delantero asturiano "por todo lo demostrado tanto en el campo como fuera de él". "Llegaste a Mareo siendo un niño y te convertiste en un icono futbolístico. Gracias por todo lo que has dado al fútbol, guaje", afirma el Sporting sobre el delantero que llegó procedente del Tuilla, su localidad natal.

El Zaragoza, al que arribó procedente del Sporting y que le otorgó la oportunidad de debutar en Primera división, publica la parte del vídeo de la conferencia de prensa ofrecida por Villa en Kobe en la que recuerda su etapa como jugador del conjunto aragonés y aporta la etiqueta "#VillaForever".

Del conjunto de La Romareda dio el salto a Mestalla. El Valencia señala: "Nuestro querido #DavidVilla anuncia hoy su retirada del fútbol profesional". "Uno de los mejores delanteros de la historia del @valenciacf, que dejó un bonito recuerdo en el corazón de todos los valencianistas", indica el club levantino, que da las gracias a Villa, "un 7 histórico", y que publica otro tuit en el que muestra el vídeo en el que señala que el Valencia le dio "la oportunidad de tener un reconocimiento a nivel mundial y afianzarme con la selección".

El Barcelona, que significó su siguiente etapa y en la que logró más títulos, apunta: "Gracias por todo Guaje, fue un honor. ¡Mucha suerte en tu nueva etapa".

Su siguiente club, el Atlético de Madrid, en el que estuvo una temporada y se adjudicó también el título de Liga precisamente en dura pugna con el conjunto barcelonista, le dice a Villa que "fue un orgullo que vistieras nuestra camiseta en una temporada tan importante como la 2013/14". "¡Gran carrera, @Guaje7Villa, te deseamos lo mejor!", afirma el Atlético, que en un segundo tuit muestra cuatro fotos con diversos momentos del asturiano en su etapa rojiblanca.

El New York City, en el que el internacional español se convirtió en el primer fichaje, a través de su página de Twitter volvió a dar las "Gracias" a su exjugador. Villa, que vivió su penúltima etapa como profesional con el club neoyorquino, que milita en la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS), durante los cuatro años que perteneció al New York City consiguió batir las marcas individuales más importantes del equipo. "David ha sido un embajador y un capitán increíble para el equipo del New York City desde el mismo momento que lo firmamos", declaró el director deportivo del equipo, Claudio Reyna. "Su profesionalismo y liderazgo nos ayudó a superar de forma magistral todos los obstáculos que se nos presentaron como equipo de expansión".