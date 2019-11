Rodri volvería a renunciar al Europeo sub 21 pero piensa en los Juegos

Rodri Hernández, centrocampista español del Manchester City, aseguró que fue "honesto" cuando decidió no acudir con España al último Europeo sub 21, porque no se encontraba en buenas condiciones físicas, y de cara al futuro mostró ilusión por volver a formar parte de ese grupo en los Juegos Olímpicos.



La decisión de Rodri junto a la de Marco Asensio generó controversia y crítica. Gran parte de la afición de la selección española no entendió una renuncia que explicó meses después. Aprovechó su comparecencia con la absoluta para expresar sus sentimientos con madurez.



"A nadie le gusta recibir críticas cuando tomas una decisión tan difícil para mí como no ir al Europeo. Fui al que más le dolió porque vestir esta camiseta es un orgullo siempre, pero fui honesto conmigo mismo porque no estaba al cien por cien y me alegré al final mucho por mis compañeros con los que estado en otras categorías", manifestó.



Rodri es un jugador más de los que les gustaría hacer doblete el próximo verano, acudiendo primero a la Eurocopa 2020 con la absoluta y en agosto a los Juegos Olímpicos con España. "Estoy siempre disponible para los Juegos, siempre quiero aportar y dejar claro que siempre que me llamen voy a querer ir porque esta es la camiseta que visto y la que quiero", afirmó.



"Estoy disponible para lo que quieran pero es cierto que a lo mejor la gente no pudo entender los motivos. Hice un ejercicio de madurez, es raro a mi edad, asumiendo las consecuencias, entiendo que a la gente no le pudiese gustar pero lo volvería a hacer porque fui honesto conmigo mismo", sentenció.