Tite: "Rodrygo es un ejemplo para los chicos jóvenes"

Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El seleccionador brasileño, Tite, desveló que el atacante del Real Madrid Rodrygo Goes comenzará como suplente en Superclásico de las Américas contra Argentina aunque le elogió públicamente por su actitud.



Rodrygo fue llamado por primera vez con la selección absoluta de Brasil. El joven de 18 años ha destacado con un buen número de goles en sus primeras apariciones con el Real Madrid.



Tite reveló que comenzará en el banquillo frente al cuadro de Lionel Scaloni.



"Rodrygo es un ejemplo para un montón de chicos jóvenes a los que les gustaría estar en su posición. No lo conozco, es el primer contacto", aunque "me di cuenta de que cuando hizo el primer gol" se fue a abrazar a Benzema, y cuando hizo los tres, no miró a la cámara, agarró la pelota y la besó", explicó al referirse al 'hat-trick' que marcó en la Liga de Campeones ante el Galatasaray.