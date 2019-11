Dani Olmo: "El mister me dijo que disfrutara y que merecía estar aquí"

El mediapunta Dani Olmo se mostró muy feliz por su debut como internacional absoluto con España, en un partido en el que anotó el quinto gol de la goleada por 7-0 ante Malta en Cádiz, y desveló que el seleccionador, Robert Moreno, le dijo antes de salir al campo que disfrutara y que "merecía estar aquí".



El jugador del Dinamo de Zagreb croata, de 21 años y que hasta ahora era el capitán de la selección sub-21, dijo a Teledeporte que está "muy contento por el gol, por la victoria" y "por esta oportunidad" de haberse estrenado con la Roja, y destacó que "ha sido un comienzo de año muy bueno tanto a nivel colectivo como personal".



"He intentado disfrutar al máximo, como me dijo el mister, y he tenido la recompensa de marcar. En un equipo como éste siempre te fijas en todos los jugadores, en la España que ganó dos Eurocopas y un Mundial; son todos jugadores de clase mundial", resaltó el de Tarrassa (Barcelona), con raíces gaditanas y que estuvo arropado por su familia en el Ramón de Carranza.



Sobre sus ídolos futbolísticos de una selección en la que ahora ha debutado, precisó que "siempre" le ha "gustado mucho ¨Iniesta, Xavi (Hernández), y de los que siguen ahora Thiago, Busquets, Cazorla...", y añadió que "ojalá" pueda jugar la Eurocopa de 2020 y que trabajará "para poder estar".



"Es un orgullo poder estar aquí. Es mi primera convocatoria, y ahora hay que seguir trabajando y aprendiendo", dijo Dani Olmo.