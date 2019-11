Pau Torres y su "sueño cumplido": debut y gol al minuto de entrar al campo

El central Pau Torres, que se estrenó este viernes como internacional absoluto con España en el 7-0 ante Malta en Cádiz, afirmó que ha cumplido su "sueño" de la mejor forma posible, después de que debutara al sustituir en la segunda parte a Sergio Ramos y marcara un gol cuando no llevaba ni un minuto en el campo.



"Vi que se quedó el balón muerto en el área y lo más fácil era darle con el pecho. Estoy muy contento", subrayó en declaraciones a Teledeporte el joven defensa del Villarreal, de 22 años y autor del 3-0 contra Malta.



"Es el debut soñado, en un estadio histórico. La afición nos ha acompañado todo el partido. Entrar por el 'capi' (Sergio Ramos), que tiene el récord histórico de partidos con la selección y es un ejemplo a seguir, y marcar... Estoy más que feliz por el gol, y ahora a seguir así", aseveró el zaguero villarrealense.



Admitió que no sabe si tendrá continuidad o no en el equipo absoluto, aunque por él no va a quedar. "No lo sé, aunque seguirá haciendo mi trabajo en mi club, que es lo que me permite estar aquí, y ése será mi trabajo, así que hay que seguir en esta línea", añadió.