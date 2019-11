Cerezo: "En un principio, no vamos a fichar a nadie"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, afirmó que de momento el equipo no se plantea hacer ninguna contratación pese a la lesión que ha sufrido su delantero Diego Costa y que le obligará a operarse.



"Ya intentamos fichar a principio de temporada y sabéis que tenemos que vender a alguien para poder comprar. En un principio no vamos a fichar a nadie. Tenemos un equipo fantástico, unos delanteros fenomenales que marcan muchos goles", declaró.



Preguntado acerca de la posible disputa del encuentro liguero entre los rojiblancos y el Villarreal en la ciudad estadounidense de Miami, indicó: "Ha dicho un juez que de momento no. Entre la Federación, LaLiga, la UEFA y la FIFA que se pongan de acuerdo y luego que nos digan qué tenemos que hacer".



Por otro lado Cerezo, que acudió a la exposición solidaria 'Tu mejor 11' organizada por el Doctor Ángel Martín, presidente de la Fundación Clínica Menorca, no quiso pronunciarse acerca del relevo en el banquillo de la selección española: "Yo no estoy dentro del meollo para saber si es buen momento o no. Si lo supiese lo diría, pero la verdad es que no lo sé".