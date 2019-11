La presentación de Luis Enrique aún no tiene fecha

La presentación de Luis Enrique aún no tiene fecha

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hizo oficial el regreso de Luis Enrique Martínez al cargo de seleccionador hasta la conclusión del Mundial de Catar, tras alcanzar un acuerdo verbal pero sin tener aún fecha para su presentación ni la seguridad de que pueda acudir el próximo 30 de noviembre a Bucarest, para el sorteo de la Eurocopa 2020.

Luis Rubiales, presidente de la RFEF, recibió la palabra de Luis Enrique antes de comparecer hora y medio ante las preguntas de los medios de comunicación por el relevo en el banquillo de la selección española. Desveló una nueva fecha de finalización de un contrato que aún no se ha firmado.

"Con la palabra de Luis Enrique estamos tranquilos", aseguró Rubiales. "Hasta el 1 de enero tenemos un periodo pero queremos cerrarlo antes, para planificar desde el principio de año todo lo que hay que planificar", añadió. "No nos hemos planteado quien va al sorteo de la Eurocopa. Puede ir Luis si ha formalizado todo o estamos bien representados por Molina. Yo tengo pensado ir", dijo.

La estabilidad que está faltando en el cargo de seleccionador con Rubiales en la presidencia, llegará tras asegurar que Luis Enrique se mantendrá al menos hasta la conclusión del próximo Mundial, aunque el técnico asturiano no quiere recibir ese gesto en su regreso al cargo.

"He vuelto a llamar a Luis Enrique esta mañana porque no hemos firmado nada pero le he preguntado hasta donde nos une el acuerdo y ha pedido cerrar el ciclo en Catar. Independientemente del resultado en la Eurocopa tenemos el deber moral, por todo lo que ha sucedido, para que pueda continuar lo que inició y que tenga un tiempo", desveló.

"Agradezco que dice que no quiere ligarse si tiene un mal resultado y nos quiere liberar de eso, pero lo merece y le agradezco que este hasta el Mundial de Catar porque tenía ofertas mejores económicas y ha priorizado la selección. Le agradecemos su comportamiento", sentenció.