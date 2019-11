El VAR aumenta el acierto en los penaltis a un 98,55%, según el CTA

Madrid, 20 nov (EFE).- El VAR elevó a un 98,55% el acierto en la señalización de los penaltis, un aumento del 6,88%, y a un porcentaje de éxito del 96,49% en los fueras de juego señalados en el primer tercio del campeonato nacional de liga, según los datos proporcionados este miércoles por el Comité Técnico de Árbitros (CTA).



El presidente del comité, Carlos Velasco Carballo, y el director del VAR, Carlos Clos Gómez, mostraron los datos referentes al arbitraje en los primeros tres meses del curso 2019/2020, entre los que destaca que de los 276 incidentes en el área de penalti (en 129 partidos de Primera División), 253 fueron aciertos (91,67%) y 23 fueron errores (8,33%).



De esos fallos cometidos en el área de penalti, el presidente especificó que el VAR ayudó a su corrección en 19 ocasiones al considerarlos ?claros y manifiestos?, mientras que 4 no fueron corregidos, bien ?por no ser el error suficientemente claro y manifiesto para que interviniese o bien porque ha habido errores del VAR?.



?Para mí lo más destacado es que el VAR ha ayudado a aumentar el tanto por ciento de acierto en casi un 7%. Eso es lo que dicen las estadísticas. Por lo que estaremos de acuerdo que es para estar realmente contentos?, manifestó Velasco Carballo, cuya evaluación del primer tercio de campeonato es ?humildemente buena? pese a que ?quede aún mucho por hacer?.



En lo referente a los incidentes por fuera de juego, el colegiado reiteró que los resultados obtenidos desde el pasado 16 de agosto son ?para estar orgullosos?. Del total de 1.797 acciones revisadas, se dieron 1.733 aciertos (96,49%) por 64 errores (3,51%), siendo 18 corregidos por el VAR. Además, destacó que el porcentaje de goles con intervención del videoarbitraje fue de un 11%.



En este sentido, los árbitros hicieron un total de 52 revisiones, de las cuales 31 fueron en la pantalla a pie de campo y 21 se tomaron por hechos factuales (una cada 2,5 partidos). Este tiempo de intervención fue de 93 segundos, por lo que se ha visto incrementado respecto a los 89 segundos de la temporada 2018/2019. Las revisadas a través del monitor mantienen la media de 128 segundos. ?Evidentemente es un aspecto que estamos trabajando para intentar reducir?, detalló el director del VAR, Clos Gómez.



Las protestas sí que descendieron según el CTA, en un 32%, siguiendo la tónica del curso anterior. En cuanto a simulaciones, se mantuvieron las mismas tarjetas (2) mostradas en Primera, pero descendieron notablemente (de 11 a 1) en la segunda categoría del fútbol español según Clos Gómez, que se enorgulleció de reseñar que ?ninguno de los goles que han sido concedidos fueron marcados por una posición de fuera de juego?.



Para el presidente del CTA, Velasco Carballo, el objetivo diario del comité es ?seguir buscando el error cero?. ?Los árbitros cometemos errores. El VAR no es perfecto, también comete errores?, explicó, y afirmó que continuarán trabajando para mejorar muchos aspectos del arbitraje, como puede ser el tiempo de intervención. ?Estoy convencido que este tiempo va a bajar al final de temporada, pero tampoco esperemos milagros?, dijo.



Preguntado por si han existido fallos técnicos o situaciones en las que el VAR no ha estado disponible, el árbitro fue tajante. ?No ha fallado ni una sola vez técnicamente en 305 partidos, hemos chequeado más de 3.000 incidentes y en ninguno ha habido ningún problema. No ha habido ninguna jugada que no haya podido ser chequeada?, manifestó.



Confirmada la presencia de la tecnología de gol en la Supercopa de España, un avance ya incorporado en otras ligas extranjeras, el colegiado expresó su negativa a mostrar el diálogo entre árbitros como ocurre, por ejemplo, en el rugby. ?Ahora mismo el protocolo del VAR impide que se muestren los diálogos entre árbitros, y yo personalmente no estaría a favor de que eso ocurriera?, declaró el presidente del CTA.



Por último, Velasco Carballo quiso zanjar el debate referente al posible cambio de criterio de los colegiados en las polémicas entradas al tendón de Aquiles, que supusieron la tarjeta roja directa a Luka Modric y Jorge Molina en las primeras jornadas. ?No ha habido cambio de criterio ni en las manos ni en las entradas de juego busco grave. Sigue siendo el mismo porque no cambiamos de criterio jamás durante una temporada. Y va a ser siempre así?, finalizó.