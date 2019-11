Jorge Barrera: "Fede Valverde le dará muchas alegrías al fútbol mundial"

Miami (EEUU), 22 nov (EFE).- Jorge Barrera, presidente de Peñarol, mostró este viernes el orgullo de su club por el crecimiento deportivo de Fede Valverde, internacional uruguayo que llegó al Real Madrid a cambio de 5 millones de euros, siendo un crío y que hoy según el directivo, ?es uno de los grandes valores del fútbol mundial? al que pronostica que dará "muchas alegrías".



En una amplia entrevista con la Agencia Efe en el marco de Soccerex USA, explicó el profundo cambio tecnológico que vive su club y ponderó el trabajo de Diego Forlán, exjugador del Atlético de Madrid, que algún día podría ser entrenador del club de Montevideo.



- Pregunta (P): Cuál es la hoja de ruta del nuevo Peñarol?



- Respuesta (R): Dentro de la lógica de lo que me he trazado como presidente de Peñarol uno de los objetivos es internacionalizar la marca. Los pilares sobre los cuales hay que sentar ese objetivo, desde mi punto de vista, tienen que estar, en primer lugar, en la profesionalización de la gestión, en segundo, la internacionalización de la marca. Y el tercero, tener una fuerte responsabilidad social, al tratarse de un club de fútbol tan importante en Uruguay y en América. No solamente son 90 minutos de juego, sino que el equipo tiene que tener una responsabilidad para con la sociedad, para con la comunidad, aportar valores. Y en ese sentido también como institución estamos muy comprometidos con ese objetivo.



- P: Uruguay sigue siendo una plataforma infinita de exportar jugadores...



- R: Sí, sin lugar a dudas. Si además lo comparamos con nuestra población ... Nosotros somos unos 3 millones de habitantes y, si lo comparamos con el resto del continente, sin lugar a dudas somos generadores de talento y de valores. El fútbol español ha podido tener y tendrá muchísimos aportes uruguayos y espero que muchos de Peñarol.



- P: El último talento es Fede Valverde. ¿Le ha sorprendido su evolución?



- R: Para quienes conocen Peñarol no nos asombra y no nos llama la atención. Con 16 años debutó en la Primera División y marcaba una gran diferencia. No solamente en el juego sino en la lectura del juego.



Yo creo que hoy, cada día más, son importantes las condiciones atléticas y las condiciones futbolísticas, pero también la fortaleza mental, entender el juego. Todo lo que tiene que ver con lo extra-táctico, que indudablemente Federico está demostrando ser uno de los grandes valores del mundo. No solamente lo que está aportando al Real Madrid sino lo que muestra en la selección uruguaya. Basta ver el rendimiento partido a partido y su crecimiento va en evolución.



Es decir, que no ha llegado todavía al máximo esplendor y estamos convencidos de que le va a dar muchas alegrías al fútbol mundial. Florentino (Pérez, presidente del Real Madrid) y Emilio Butragueño siempre pusieron mucho énfasis en él.



- P: Imagino que algún día pensará que con su precio de mercado actual, Peñarol podría haber ganado mucho más dinero ...



- R: ¿Sabe lo que pasa? Las realidades económicas son muy distintas, lo que se cobra por ingresos de televisión, ingresos de taquillas, o por ingresos de la generación del espectáculo es muy distinto. Los clubes tenemos que profesionalizar la gestión, por eso le hablaba de que era el principal pilar, ver cuanto tiempo más lo podemos retener.



Nosotros somos conscientes de que no podemos competir con un nivel salarial como tiene el Real Madrid. Aunque quisiéramos está además de lo económico, el destino del jugador, está su futuro, el futuro de su familia, que muchas veces está atado o está vinculado de alguna forma directa o indirecta. Lo que tenemos que hacer es gestionar mejor para poder vender en condiciones de mayores ingresos económicos para nuestros clubes o tener un porcentaje de futuro.



Por ejemplo, con Darwin Nuñez en el Almería, precisamente hicimos un modelo de gestión distinto. Es decir, nosotros vamos a tener un porcentaje de una futura transferencia del jugador cuando sea comercializado por el Almería. También objetivos por juego, objetivos por logros que vaya teniendo. Es decir, hay que tratar cada día más poder tener una relación que nos pueda permitir tener en cuenta la realidad distinta de los valores superiores que se paga en Europa pero también proteger lo que es la cuna, la formación, y los formadores de talento que son los clubes, en este caso Peñarol.



- P: Peñarol es Fernando Morena y es Diego Forlán, que por fin pudo jugar en su equipo de casa...



- R: Sin lugar a dudas. A mí me emocionó mucho una frase que dijo Diego Forlán. Dijo que los únicos escudos que él besaría serían el de la selección de Uruguay y el de Peñarol, porque era el cuadro del que era hincha.



Eso te habla, primero de la honestidad intelectual. Lo que puede ser un acto de demagogia, un acto para quedar bien con la afición y decir que cada vez que hace un gol para otro cuadro la besa y se siente parte. Habla de los valores que veníamos conversando. Forlán demuestra honestidad intelectual, un gran respeto por el club con el que está jugando porque indudablemente Diego marcó una época en el Atleti y sin lugar a dudas no soy muy osado en pensar que hay un antes y un después del pasaje en el Atleti.



Indudablemente, él cumplió el sueño de no jugar en Peñarol, sino salir campeón con Peñarol. Porque una cosa es jugar con Peñarol y otra cosa es salir campeón con Peñarol. En una entrevista, la última que le hicieron, un periodista le dijo que el cumplió el sueño de jugar con Peñarol y respondió que no, que el sueño que él cumplió fue lograr un titulo con Peñarol.



Ojala que Diego pueda seguir vinculado con nuestro club porque tiene, no solamente, la fibra y la esencia del hincha de Peñarol sino un nivel intelectual, cultural de visión del fútbol que es digno de un club tan grande como Peñarol.



- P: Acaba de incorporar a Peñarol a la Sport Innovation Alliance, un grupo de clubes, entre los que se encuentra la Real Sociedad, líderes en la búsqueda de innovación tecnológica. Qué buscan con esta alianza?



- R: Yo creo que en la vida uno debe de tener metas altas. Porque si no tienes metas altas no las vas a lograr. Después hay que trabajar para lograrlas y después tener visión realista de lo que se puede y que no se puede. Y en ese sentido lo que tiene que ver con la innovación tecnológica, en la medida en que bien significa inversión es una inversión que se puede hacer por parte de un club como Peñarol. Tenemos la obligación de hacerlo y en ese sentido nosotros hicimos un acuerdo importante, desarrollamos la primera app que te permite a través de seis herramientas tecnológicas mejorar la relación entre el socio, el hincha y la institución.



Antes la frontera estaba 500 kilómetros hoy la frontera es el mundo..no existe.



- P: Juega y bien aún el Cebolla Rodríguez...



- Nosotros en el torneo local salimos bicampeones uruguayos en el diciembre pasado, es decir logramos el bicampeonato, y ahora estamos a tres partidos de poder lograr el tricampeonato. El Cebolla es el capitán, es un referente respetado también por los rivales. Esperemos que el Cebolla pueda levantar por tercera vez consecutiva la Copa de campeón uruguayo este año.



- P: Xisco, el delantero español triunfa en Peñarol. ¿Abrirá las puertas a otros españoles?



- Ojalá, la verdad que, primero, ha demostrado un olfato goleador importante, segundo se ha adaptado con mucha rapidez. Hacía muchísimos años que un jugador español no venía a poder incorporarse a un plantel uruguayo y creo que eso es muy bueno porque genera esa sinergia y ese acuerdo entre países que tenemos tanta historia y tradición.



La verdad que no está dando un resultado espectacular y es el jugador que fuimos a buscar.



- P: Son líderes también en fútbol femenino en Uruguay. ¿Cuál es el techo del Peñarol femenino?



- R: Nosotros hace tres días conseguimos el tricampeonato. Es decir, se podría dar por primera vez en la historia de Uruguay que un mismo equipo pueda ser tricampeón uruguayo en materia de fútbol de primera división y tricampeón en femenino.



A su vez, salimos bicampeones de fútbol femenino en fútbol sala. Por lo cual estamos a tres partidos de ojalá lograr un año soñado a nivel institucional porque volvimos al basquetbol y en un año estamos en primera división. Porque competimos con éxito y ganando torneos en volley masculino y femenino.