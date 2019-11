LaLiga cultiva su plataforma OTT para estar ´preparada´ si cambia el mercado

Madrid, 22 nov (EFE).- Las plataformas de televisión OTT han llegado al deporte y la patronal del fútbol español cultiva la suya, 'LaLigaSportsTV' creada hace ocho meses, como una medida "defensiva" para estar "preparada" si cambia el mercado de derechos televisivos, dijo a EFE el director de Tecnología de LaLiga, José Carlos Franco.



Estas plataformas, que actualmente solo suponen el 8 % de los ingresos mundiales del mercado audiovisual, frente al 92 % de la televisión de pago, podrían aumentar su relevancia hasta representar el 20 % en el bienio 2020-22 y llegar a ser la mitad del mercado para 2026, según datos que expuso el responsable de analítica de negocio y datos de la patronal futbolística.



Por ello, la asociación de los clubes españoles de Primera y Segunda, que en el próximo trienio prevé ingresar 2.111 millones de euros cada temporada por los derechos de retransmisión televisiva de sus competiciones (1.211 por el mercado nacional y 900 por el internacional), entiende que contar con su propia plataforma de televisión a través de internet le prepara para un teórico futuro en el que esta tecnología doblegue a la televisión de pago tradicional.



"Estamos cómodos con el modelo que tenemos, para nosotros es el ideal, pero no sabemos a dónde va a ir el mercado. Si las condiciones cambian, no podemos improvisar en un día una plataforma como esta, que necesita años para estar operativa y tener una base de datos importante. El objetivo es estar preparados", afirmó José Carlos Franco en una entrevista con EFE.



LaLigaSportsTV cuenta actualmente con 410.000 usuarios registrados y retransmite competiciones de más de 30 deportes, entre ellos la Liga Nacional de Fútbol Sala, la Liga Asobal de balonmano, la LEB Oro de baloncesto (segunda división), y un buen número de competiciones, hasta el punto de haber retransmitido 1.145 contenidos deportivos durante la pasada temporada.



"Esto nos da una experiencia única", defiende el responsable de datos de LaLiga, que ha invertido 3,5 millones de euros en el desarrollo tecnológico y el alojamiento en la nube de la plataforma, y unos 4 millones en compra de contenidos deportivos.



Un trabajo de construcción de la plataforma que la organización no descarta rentabilizar en forma de licencias a terceros que quieran poner en marcha la plataforma en otros países. "No es algo en lo que estemos ahora mismo, pero es una posibilidad futura, no vamos a cerrar puertas de negocio", dice el directivo.



Balonmano, fútbol sala y baloncesto son los deportes más vistos en la plataforma, aunque en la patronal futbolística se han visto sorprendidos por otras disciplinas, como la petanca, que tiene un público "muy fiel" o la gimnasia.



No obstante, las federaciones, que fueron presentadas como las grandes beneficiadas de esta innovación en marzo, aún no están sacando rendimiento económico de la plataforma. "El siguiente paso será ese", asegura José Carlos Franco.



Lo que sí ha conseguido LaLiga es incorporar su propuesta televisiva a un "ecosistema digital" que recopila el comportamiento de los usuarios registrados en ella, pero también los de su web y aplicación oficial, los juegos y los que visitan sus artículos patrocinados en varios medios digitales españoles.



"Esto nos permite tener una visión de 360 grados de su comportamiento y esa es la clave, a partir de ahí podemos hacer las estrategias de activación y con patrocinadores", añade el ejecutivo de la patronal,



Con tener el permiso del usuario para guardar sus datos en una aplicación de LaLiga, ya puede iniciar sesión en las otras a través del sistema de inicio de sesión unificado, lo que permite a la patronal identificar los diferentes accesos que hace un mismo usuario en distintas aplicaciones y perfilar los gustos de cada público, para determinar los contenidos que le pueda interesar.



"Sabiendo que es el mismo usuario, podemos unir esos comportamientos para crear segmentos de aficionados y particularizar los mensajes que les enviamos. Eso es lo fundamental, el valor que nos abre a hacer muchas cosas en el futuro", apunta José Carlos Franco.



Entre ellas, la posibilidad de mandar mensajes en el móvil o correos electrónicos para retos, juegos, concursos o promociones con los patrocinadores, una opción que cada vez es más importante en los contratos comerciales de LaLiga.



"Los patrocinadores ya no se contentan con que les pongas en una lista, sino que quieren activar el patrocinio de forma conjunta, esta es la clave se hace continuamente", finaliza el responsable de la estrategia de datos de la patronal del fútbol español.



Miguel Ángel Moreno