Simeone: "Costa no estaba en su mejor momento, pero estaba"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este viernes que Diego Costa, baja los próximos tres meses por lesión, "no estaba en su mejor momento, pero estaba", insistió en su confianza en Darío Poveda, el goleador del filial, y remarcó que no buscan "excusas", sino ser un equipo.



"Diego Costa está tranquilo, salió todo bien y esperando que su recuperación lo deje de la mejor manera en el tiempo que sea necesario para que esté bien como persona y como deportista", dijo el técnico argentino sobre el '19' rojiblanco, operado el jueves de una hernia discal cervical que le apartará durante trece encuentros.



"Es una ausencia importante, porque es un jugador importante para el equipo desde su personalidad, su estar en el vestuario... No estaba en su mejor momento, pero estaba, así que ahora, como no está, enfocarnos en lo que está y ese lugar lo ocuparán seguramente Darío Poveda, Riquelme, Ivan (Saponjic) si logra acercarse a lo que necesitamos y competir...", expresó Simeone.



No habló de fichajes en invierno, aunque "siempre hay que estar abierto a todo lo que pueda pasar", sino de "la realidad": "Hoy tenemos a Álvaro (Morata), está Darío, mejorar a Ivan... El único que ha salido es Costa, porque está con esta lesión".



Darío Poveda es el goleador del filial de Segunda División B, con el que ha marcado ocho goles en los últimos siete partidos, en los que su equipo ha sumado cinco victorias y dos empates. Al Pontevedra le hizo tres goles; al San Sebastián de los Reyes, al Coruxo, al Racing Ferrol, al Sporting B y al Ibiza, uno a cada uno de ellos.



"Confiamos en Darío Poveda, que puede usar ese espacio para crecer. Tiene 20 años, buena altura, buen juego aéreo... Por ahí nos puede dar una mano en lo que viene hacia adelante", recalcó Simeone, que no ve a Joao Félix como un delantero de referencia como Costa. Sí le ha usado este curso ya como segundo punta con Álvaro Morata.



"Optimista por una cuestión de vida, no por las situaciones que van sucediendo en la vida, porque uno no elige cuando ser optimista o negativo", Simeone enfoca directamente al encuentro de este sábado contra el Granada, donde el conjunto rojiblanco viaja con seis bajas: los defensas José María Giménez, Stefan Savic y Sime Vrsaljko y los medios Thomas Partey y Saúl Ñíguez, aparte de Diego Costa.



"Tenemos que seguir siendo un equipo y buscar que los chicos que no están teniendo tanta continuidad muestren el trabajo que seguimos haciendo cuando no les toca jugar. Cuando uno arma una plantilla no espera tener lesionados como el caso de Diego Costa, que va a estar tres meses afuera, o como el caso de Giménez y Savic, que se está alargando su regreso, pero es fútbol. Y, como la vida, hay que ir solucionando lo que pasa cada mañana cuando te despiertas", repasó.



En ese sentido, las bajas por sanción de Thomas y Saúl le "dan paso" a Marcos Llorente y al mexicano Héctor Moreno en el medio "para que busquen seguir la línea que el equipo viene sosteniendo". "Está claro que para Marcos es un partido importante porque no está teniendo la posibilidad de jugar debido a que considero que Thomas, Saúl, Héctor o Koke lo están haciendo muy bien ese sector", dijo.



"Es una nueva oportunidad (para Llorente). En estos 15 días ha trabajado muy bien y seguramente hará un partido en consecuencia de lo que ha trabajado", auguró Simeone, que remarcó: "No buscamos excusas. Queremos ser un equipo, porque representamos al Atlético de Madrid y en ese sentido mañana intentaremos jugar el partido".



"Las palabras cuentan poco. Mañana, un gran rival, duro, fuerte, que ha crecido muchísimo desde que ha vuelto a Primera División; con humildad, con juego y, sobre todo, siendo un equipo, así que tenemos un buen partido mañana", enfatizó el entrenador, que insistió en que el Granada ha hecho una "presentación" en "un grandísimo nivel".