Emery: "Entiendo que los hinchas estén enfadados"

"We want Emery out" ("Queremos a Emery fuera") y "Sacked in the morning" ("Despedido por la mañana") fueron los cánticos proferidos por los aficionados del Arsenal FC, durante el encuentro que los 'Gunners' empataron con el Southampton este sábado (2-2).

"Entiendo que los aficionados estén enojados y frustrados", comentó el extécnico del Sevilla FC cuando fue preguntado por ello posteriormente en la sala de prensa. "Los jugadores sienten lo mismo y mi trabajo es descubrir cómo mejorar y dar algo a los aficionados. Nuestro objetivo era ganar, pero también jugar bien, y no lo hicimos", añadió.

El otrora central Tony Adams escribió tras el partido que éste había sido "terrible". "Los abucheos son merecidos; ha sido una actuación terrible.. terrible. Emery no se está haciendo ningún favor. El equipo no está progresando", indicó.

El Arsenal juega este jueves contra el Eintracht de Franfurt este jueves, en la Europa League con Emery en el banquillo, a priori.