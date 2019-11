Mou vuelve, Neymar reaparece, Vidal se reivindica, el Pipita hace de CR7

La vuelta de Jose Mourinho, otrora 'Special One', a los banquillos tras casi un año de ausencia, la reaparición del brasileño Neymar tras una lesión que le mantuvo mes y medio de baja, la reivindicación del 'Guerrero' Arturo Vidal dando al Barcelona el triunfo en Leganés, el doblete del Pipita Higuaín, que hizo de CR7, y la derrota del Monchengladbach, marcan este fin de semana en las principales ligas europeas.



VUELVE 'SPECIAL ONE' CON TRIUNFO, FIRMINO DECISIVO



La Premier vio este fin de semana la vuelta del portugués Jose Mourinho a los banquillos, tras casi un año de ausencia después de su destitución del Manchester United. Lo hizo dirigiendo al Tottenham, que el martes despidió al argentino Mauricio Pochettino, y ante un West Ham (2-3) del chileno Manuel Pellegrini, quien curiosamente fue al que relevó hace nueve años y medio en el Real Madrid.



El equipo de Mou reencontró el triunfo en Premier cuatro jornadas después, y lo hizo con neta superioridad en la primera hora (0-3, segundo gol del brasileño Lucas), y supliendo en la recta final. La victoria le deja a tres puntos de la zona Europea, y le sirve al otrora denominado 'Special One' para volver a brillar tras sus dos últimas penurias dirigiendo al Chelsea y al United.



Mantiene el liderato con ocho puntos de ventaja el Liverpool de JUgen Klopp, que sufrió de lo lindo en el Selhurst Park del Crystal Palace (1-2), donde sentenció el tanto casi al final del brasileño Roberto Firmino (m.89), al resolver un balón suelto tras saque de esquina.



A ocho puntos del líder sigue el Leicester, que se impuso en su visita al Brighton (0-2) con una notable segunda mitad, en la que el español Ayoze Pérez (m.64) y Jamie Vardy (m.82) llevaron los goles al marcador. Tercero, a nueve puntos, es el Manchester City de Pep Guardiola, al imponerse en su Etihad Stadium al Chelsea (2-1), con remontada incluida.



VIDAL SACA AL BARÇA DEL APURO, EL MADRID POR EL BUEN CAMINO, EL ATLETI SIN MORDIENTE



La llegada hace quince meses del chileno Arturo Vidal al Barcelona fue vista, desde varios frentes, con cierta sorpresa: llegaba con 31 años, algunos problemas físicos desde el Bayern Múnich y su juego de fuerza dista del 'tiki taka' que desde hacía años caracteriza al conjunto catalán. El 'Guerrero', sin embargo, llegaba para aportar fuerza, llegada y espíritu de lucha a un equipo que empezaba a denotar ciertas carencias de carácter, sobre todo en Europa y fuera del Camp Nou.



Y Vidal, que saltó al campo en el minuto 57, se reivindicó este sábado al sacar las "castañas del fuego" a un Barcelona sin brillo, que inició perdiendo en su visita al Leganés del mexicano Javier Aguirre (1-2), y que, tras el empate del uruguayo Luis Suárez (m.53), precisó del oportunismo del 'Guerrero', al recoger un rechace delante de meta local (m.79), para dar tres importantes puntos a su equipo y mantenerle en lo más alto.



Con los mismos puntos, pero una diferencia menor de goles, se mantiene el Real Madrid de Zinedine Zidane, que también tuvo que remontar en casa ante una Real Sociedad (3-1) admirable en la primera media hora y que se adelantó pronto con el brasileño Willian José (m.2) tras error de Sergio Ramos.



Un tanto visitante que trajo zozobra inicial en un Real Madrid que no sabía como saltar la excelente presión visitante. Pero este equipo de Zidane dista mucho del de hace mes y medio, lucha, es solidario y evidencia un crecimiento notable en algunos de sus baluartes, como Modric o Hazard, además de mantenerse el gran estado de Karim Benzema y la importante presencia del uruguayo Fede Valverde.



Amparado, precisamente, en el resurgir de Modric, el equipo poco a poco fue desarmando a una buena Real Sociedad y poniendo unas notas de buen juego y calidad que llevaron al empate antes del descanso, merced a Benzema (m.37), en remate con un hombro. La segunda mitad fue madridista, Hazard exhibió su amplio y brillante repertorio, y Valverde (m.48), en golpeó afortunado que dio en un defensa, puso el 2-1. Luego remachó Modric (m.74). El Madrid sigue en el buen camino.



Lo contrario el Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone, que no pasó del empate en su visita al Granada (1-1), en un partido bronco por ambos lados, donde el conjunto madrileño no supo mantener la ventaja de 0-1 puesta por el brasileño Lodi (m.60), y le faltó resolución en ataque para hacer valer su mayor dominio. Su castigo: está a tres puntos de los colíderes y con un partido más. No gana fuera desde el 1 de octubre (Liga Campeones) y se va al 25 noviembre que no lo hace en LaLiga.



NEYMAR REAPARECE CON UN INTRATABLE PSG, EL JUVENTUS SIN CR7 ENCUNTRA AL PIPITA



A cuatro días del duelo europeo ante el Real Madrid, Neymar reapareció con el PSG después de cinco semanas de ausencia por lesión. Con el uruguayo Edison Cavani en el banquillo, y formando inicialmente ataque con los argentinos Mauro Icardi y Ángel Di María, su equipo ganó al Lille (2-0), también en Liga Campeones.



El partido quedó ya casi sentenciado en la primera mitad, con los tantos de Icardi (m.17) y Di María (m.31), que evidencian estar en gran forma realizadora. En la segunda mitad, el PSG sesteó pensando en el Real Madrid, pese a las entradas de Mbappé y Cavani.



En el Calcio, el Juventus Turín sigue en lo más alto. Pese a no contar con Cristiano Ronaldo, se llevó un importante y padecido triunfo en su visita al europeo Atalanta (1-3). A falta de CR7, fue el Pipita Higuaín quien definió, llevando con su doblete (m.74 y 82)a una remontada que parecía imposible a la hora de juego. En los instantes finales, el también argentino Dybala sentenció las cosas.



A un punto sigue el Inter de Milán de Antonio Conte, que barrió a domicilio al Torino (0-3), con el primer tanto del argentino Lautaro Martínez.



CAE EL LÍDER DE LA BUNDESLIGA



La derrota del Borussia Monchenglabach, pese a mantener el liderato, en terreno del Union Berlín (2-0), ha sido la gran sorpresa de la jornada en la Bundesliga, lo que ajusta la lucha en lo más alto, pues permite situarse a un punto al RB Leipzig y Bayern Múnicn, ambos triunfantes frente al Colonia (4-1) y Dussseldorf (0-4, gol de Coutinho), respectivamete.