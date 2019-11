El Atlético necesita a su 'Chico de Oro'

Doce años después, el Atlético vuelve a contar con un 'Chico de Oro' en su plantilla, el portugués Joao Félix, elegido esta semana como el mejor futbolista menor de 21 años del Viejo Continente. No hace tanto, otro 'Golden Boy', el argentino Sergio 'Kun' Agüero, goleó como jugador rojiblanco al Barcelona.

La impresionante explosión del delantero de Viseu (Portugal) durante la temporada pasada, en la que anotó 20 goles en 43 partidos entre todas las competiciones en el Benfica luso, le valieron buena parte de sus votos para el premio que otorga el diario italiano 'Tuttosport', y la llamada del Atlético, que pagó por él 120 millones, un importe récord para la entidad.

No hace tanto, en julio de 2006, el conjunto rojiblanco desembolsó una alta cantidad, 23 millones de euros -también récord por entonces para la entidad- al Independiente de Avellaneda argentino para hacerse con el 90 % de la ficha de un delantero de 17 años, el 'Kun', que había anotado 18 tantos en 36 partidos con el 'Rojo', en una apuesta arriesgada por un futbolista que ni tan siquiera se había probado en Europa.

El resultado, mirado con el reposo que dan los años, no pudo ser más exitoso: Agüero acabó anotando 100 goles en 230 partidos con la elástica rojiblanca, formó parte del equipo que ganó la Liga Europa de 2010 y la Supercopa Europea posterior haciendo pareja con el uruguayo Diego Forlán, así como fue clave en la transición tras la salida de Fernando Torres al Liverpool inglés, en julio de 2007.

Su estreno europeo, pese a ser irregular con solo seis tantos en 38 partidos ligueros, le hizo merecedor a finales de 2007 del 'Golden Boy'. Entre esos goles, ese primer curso hizo el primero al Barcelona, en el Camp Nou, que permitió empatar un partido que había desequilibrado el brasileño Ronaldinho de falta directa (1-1).

Porque una de las víctimas favoritas del 'Kun' en su etapa rojiblanca fue el conjunto culé. En once partidos, diez de Liga y uno de Copa, le hizo seis tantos. No obstante, en aquel Atlético frágil en defensa, perdió siete de sus once duelos, ganó tres y empató uno.

Si hubo una tarde de gloria del 'Golden Boy' argentino ante el Barça, fue sin duda la del 1 de marzo de 2008, en el hoy casi derruido Vicente Calderón.

Comenzó marcando Ronaldinho de tijera, con Lionel Messi aplaudiendo desde el banquillo, pero la reacción del 'Kun' fue furibunda: eslalon por la derecha y disparo, que tocó en Carles Puyol y despistó a Víctor Valdés, para el empate; asistencia para el segundo, de su compatriota Maxi Rodríguez; gol del uruguayo Diego Forlán de penalti provocado por Agüero; y un nuevo eslalon del 'Kun' con disparo desde la frontal del área para anotar el cuarto y condenar el duelo, que acabó 4-2, con Messi ya en el campo.

El Atlético ganó otro partido de similares características al año siguiente con el impulso de su 'Golden Boy', dos goles suyos y otros dos de Forlán para el 4-3 en el Calderón; aunque también soportó resultados sonrojantes con Agüero en el once, como el 6-1 de esa misma campaña en el Camp Nou o el 0-6 de 2007 en el Manzanares.

De 'Chico de Oro' a 'Chico de Oro', el testigo de Agüero pasa ahora a Joao Félix, un futbolista que llegó hace tres meses al Atlético mucho más curtido en cuanto al fútbol europeo y también más exigido en cuanto a la necesidad de que ofrezca resultados en la entidad rojiblanca.

Con una pretemporada ilusionante, con cuatro goles y dos asistencias, el punta portugués encadenó en sus primeros encuentros como rojiblanco chispazos de auténtico 'crack', como las arrancadas ante el Juventus de Turín italiano en el duelo de Liga de Campeones en el Wanda Metropolitano o los goles ante el Eibar, el Lokomotiv de Moscú ruso o el Mallorca; pero también actuaciones irrelevantes.

Un esguince de tobillo sucedido ante el Valencia hizo detenerse su adaptación al conjunto rojiblanco, por lo que el entrenador argentino Diego Pablo Simeone ha gestionado con cuentagotas su reincorporación: un cuarto de hora en Granada y algo más de media hora en el Juventus Stadium, hasta ahora.

La baja de Diego Costa por la operación de una hernia, que le va a tener fuera de combate los próximos tres meses, invita a pensar que Joao recuperará la titularidad el próximo domingo en el Wanda Metropolitano, y que saldrá jugando como segundo delantero, el lugar preferido por el futbolista, al que el técnico ha ubicado la mayoría de veces este curso en la banda derecha.

¿Tendrá el nuevo 'Golden Boy' rojiblanco el mismo tino contra el Barcelona que tuvo su predecesor? Es pronto para saberlo, pero el domingo, a las 21.00 horas en el Wanda Metropolitano tendrá su primera piedra de toque.

El momento es relevante: el Atlético necesita ganar si no quiere verse a seis puntos del conjunto azulgrana, que lleva un partido menos. Necesita a su 'Chico de Oro'.