Francia o Croacia y Portugal, los posibles "cocos" para España

Francia o Croacia y Portugal se presentan como los principales "cocos" para España en la Eurocopa 2020, cuya fase inicial se sorteará mañana en Bucarest con los países anfitriones ya asignados a un grupo, lo que condiciona los enfrentamientos del torneo, que se jugará en doce sedes del 12 de junio al 12 de julio de 2020.

Según el reglamento de la UEFA, España, que cerró su clasificación como primera, partirá del bombo (1) de los cabezas de serie, junto a Bélgica, Italia, Inglaterra, Alemania y Ucrania, que no podrán enfrentarse de inicio.

El grupo de la selección española será el E, que jugará sus partidos en Dublín y en Bilbao, sede en la que el equipo que vuelve a dirigir Luis Enrique Martínez, disputará sus tres primeros enfrentamientos.

Sus rivales saldrán de una de las selecciones incluidas en el bombo 2 que no sea anfitrión, lo que descarta a Holanda y Rusia y deja como posibles a Francia -campeón del mundo en 2018- Polonia, Suiza o Croacia -subcampeón del mundo el año pasado-. Españoles y croatas ya se enfrentaron en la última Eurocopa en Francia 2016, de la que La Roja quedó fuera en octavos, eliminada por Italia.

Otro rival de España saldrá del bombo 3, en el que estarán Portugal -defensor del título tras derrotar a Francia en la final de 2016-, Turquía, Austria, República Checa y Suecia, con la que ha compartido grupo de clasificación, en el que la derrotó en su primer encuentro, el pasado junio en Madrid (3-0), y empató en Solna (1-1) en octubre.

Dinamarca, también incluida en este bombo, tiene ya asignado como anfitrión el grupo B, que jugará sus encuentros en Copenhague y San Petersburgo, por lo que Rusia igualmente estará en ese grupo.

La cuarta selección a la que se medirán los españoles saldrá de uno de los cuatro play-off que se resolverán en marzo, en concreto el de la ruta B que acogerá los encuentros Bosnia/Herzegovina-Irlanda del Norte y Eslovaquia-República de Irlanda.

El sorteo de la Euro 2020 será el punto de partida de la segunda etapa de Luis Enrique al frente de la selección española, después de los ocho meses que ha pasado fuera del cargo por la enfermedad y el posterior fallecimiento de su hija a finales de agosto.

El seleccionador estará presente mañana en el ROMEXPO de Bucarest (18.00h) en medio de la polémica que ha generado su vuelta y con ella la salida de Rober Moreno, el que fue su segundo cuando asumió la dirección del equipo y su relevo cuando por motivos familiares dejó el cargo en marzo hasta su regreso hace unos días.

Después de los dos títulos consecutivos en 2008 y 2012, con la victoria en el Mundial de Sudáfrica 2010 en medio, y el prematuro adiós tras la primera fase de Brasil 2014 y en los octavos de Francia 2016, España llegará a otra Eurocopa invicta en la fase de clasificación, con siete victorias y dos empates con Noruega y Suecia.

A expensas de decidir los últimos cuatro equipos participantes, que saldrán de las eliminatorias de marzo, el reglamento de la UEFA para el sorteo colocó automáticamente en cada grupo a las anfitrionas ya clasificadas para segurar que juegan al menos dos partidos en casa.

De esta forma Italia estará en el A, que se jugará en Roma y Bakú, Rusia y Dinamarca en el B, Holanda en el C, en Amsterdam y Bucarest, Inglaterra en el D, en Londres y Glasgow, y Alemania en el F, en Múnich y Budapest.

Este criterio se aplicará también si los otros países anfitriones se clasifican en el play-off -Rumanía, Esocia, República de Irlanda y Hungría-.

Otros condicionantes establecen que si Kosovo se clasifica no podrá encuadrarse en el mismo grupo que Rusia y la selección de Rusia tampoco podrá hacerlo con la de Ucrania.

Ésta última limitación afecta además a la sede de San Petersburgo, por lo que Ucrania no puede estar en el grupo que jugará sus partidos allí, el B. Ucrania es el único cabeza de serie junto a Bélgica que no es anfitrión, de forma que la selección ucraniana estará en el grupo C y la belga en el B.

La Eurocopa 2020, que conmemorará los 60 años de la competición, se inaugurará en el Olímpico de Roma el 12 de junio y jugará su final un mes después en Wembley (Londres), donde también se disputarán las semifinales el 7 y 8 de julio, además de tres duelos de la fase de grupos.

Ésta se disputará los días 12, 17 y 21 de junio. Los octavos de final serán el 27, el 28, el 29 y el 30 de junio y los cuartos el 3 y el 4 de julio.