Del Bosque elogia al Sevilla de Lopetegui

El entrenador Vicente del Bosque, campeón del Mundo en Sudáfrica 2010, recordó hoy a Iker Casillas -retirado temporalmente- y a Santi Cazorla -que ha regresado tras una grave lesión- como "héroes" del fútbol español durante una entrevista con la Agencia EFE.

Tras leer un manifiesto en Ciudad Rodrigo (Salamanca) para instar a los poderes públicos a que trabajen contra la despoblación del medio rural en España y Portugal, Del Bosque se dio un baño de multitudes, aclamado por cientos de escolares que querían un autógrafo y un selfi.

En un repaso por la actualidad futbolística, tuvo palabras de elogio para el Sevilla, a un punto de Madrid y Barcelona, y también calificó de "buena" la temporada que están haciendo el Atlético de Madrid.

Aunque no está en activo, aseguró que sigue el fútbol con la "misma intensidad", aunque sin preocupación y sin ninguna responsabilidad.



Pregunta: ¿Cómo sigue la actualidad futbolística?

Respuesta: Con la misma intensidad que lo he seguido siempre. Sin ninguna preocupación y sin ninguna responsabilidad, pero con la misma tendencia de ver todos los partidos que pueda de primera y de segunda. Estoy al tanto de todo. Lo veo con la pasión que siempre me ha movido el fútbol y me gusta. ¿Y por qué voy a cambiar tan mayor ya?



P: ¿Qué cuestiones le están sorprendiendo esta temporada?

R: Es importante que no haya grandes diferencias todavía en la clasificación española. Que estemos con un Sevilla a un punto de Madrid y Barcelona que comandan la clasificación. El Atlético de Madrid está haciendo una buena temporada. Este año parece que hay menos distancias y eso también es importante.



P: ¿Sigue las categorías inferiores de la selección española?

R: Intento estar al tanto. Las categorías inferiores de la Federación han funcionado muy bien desde hace muchos años, hemos marcado una hegemonía en el resto de Europa y del mundo. Y también en el fútbol femenino, por qué no decirlo, el impulso tremendo que le ha dado a la selección y al fútbol femenino la Federación y también casi todos los clubes. Es muy bueno, porque nos pone a la altura de esa igualdad que debemos de tener todos. Lo que hace falta es que se pongan las bases para que ellas se sientan cómodas en la estructura del fútbol español.



P: Lo de Santi Cazorla, un milagro.

R: Me acuerdo mucho de él, primero porque ha sido uno de nuestros héroes y segundo porque se recuperó en Salamanca, bajo las manos de Juan Carlos (fisioterapeuta de la selección con Del Bosque), que no tenía mucho protagonismo, pero que nos ayudó a que cada día fuéramos mejores.



P: Parece que Iker Casillas quiere volver.

R: Es una decisión de Iker y le deseo lo mejor y también es otro de los que han sido héroes para la selección y el fútbol español. Le deseo salud y que haga lo que crea conveniente.



P: Ha venido a Ciudad Rodrigo a compartir una reivindicación con los jóvenes.

R: Encantado de colaborar con ellos en esta iniciativa y haber leído un manifiesto que ponga en valor la importancia de un asunto (la despoblación rural en España y Portugal) de vital importancia para España. Lo he hecho con mucho gusto, sintiéndome en ese ejercicio que hago permanentemente de salmantino, me ha dado mucha alegría poder hacerlo.



P: De Ciudad Rodrigo era Toñete, su mentor, el que lo llevó al Real Madrid.

R: Sí señor, se lo tengo que agradecer, con 16 años me llevó a Madrid. Iba con unos principios y parte de lo que soy en la vida se lo debo al Real Madrid. Y parte importantísima fue Toñete, un hombre bueno, cariñoso en todos los sentidos y que tenía el aprecio de toda mi familia.



P: En esta sociedad actual, ¿puede ayudar el deporte a los más jóvenes?

R: Pues claro que sí, no digo que sea la única vía para hacer buenos chavales, pero el deporte les va a hacer más felices, incluso no sólo para el físico, sino para la mente. Es importante que todos lo tengan, sobre todo en ese tiempo de ocio, que lo usen para hacer deporte.