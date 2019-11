Luis Enrique: ´Aparentemente está bien, pero los entrenadores somos cagones´

Redacción deportes, 30 nov (EFE).- Luis Enrique Martínez, seleccionador español de fútbol, declaró este sábado, tras conocer el resultado del sorteo de la Eurocopa 2020, que "aparentemente está bien", pero precisó con los entrenadores son "cagones" porque saben que los partidos hay que ganarlos".



Tras saber que España jugará en el Grupo E junto a Polonia, Suecia y una selección procedente de la repesca, Luis Enrique dijo a 'Cuatro': "Aparentemente está bien, pero los entrenadores somos cagones y siempre pensamos que no hay que fiarse y que los partidos hay que ganarlos".



Al analizar el haber evitado en la fase de grupos a selecciones como Alemania, Francia y Portugal, que coincidirán en la misma llave, el seleccionador comentó: "Al principio respiras, pero si hubiéramos pasado como primeros o segundos en un grupo como el F, sabes que no te enfrentas a esos equipos hasta una hipotética final".



Sobre el favoritismo de España en el torneo, explicó: "No es que seamos los favoritos, sino que estamos en el grupo de favoritos. Si hay seis u ocho favoritos, uno de ellos es España. Si después de lo que ha ganado la selección, a pesar de que en los dos últimos torneos hemos estado muy lejos... Teneos que transmitir esa confianza".



Luis Enrique también fue cuestionado por el madridista Isco Alarcón y su posible regreso al equipo español: "No he visto el partido (contra el Alavés) porque estaba de viaje, pero mi 'staff' sigue todos los partidos y ya lo vi en el anterior partido. Cuantos más se sumen a la fiesta, más nos reímos".



Al recordarle su reciente desencuentro con el anterior seleccionador, Robert Moreno, Luis Enrique señaló: "No estoy aquí para jugar un partido de tenis o de padel. Se me da bien el padel, pero no suelo jugar".