Morata y "Mere" entre premiados en gala RFFM tras "año complicado en gestión"

Madrid, 2 dic (EFE).- La Federación Madrileña de Fútbol (RFFM) celebra este lunes su gala anual, en la que premiará, entre otros, al atlético Álvaro Morata y al entrenador del Fuenlabrada, Baldomero Hermoso "Mere", tras un "año complicado en la gestión", según el presidente, Francisco Díez.



"Seguimos creciendo, trabajando mucho en la promoción y la formación con nuestras escuelas y nuestro comité y haciendo muchas actividades, que es el objetivo de esta federación a pesar de las zancadillas que recibimos por gente que tiene intereses ocultos o más que ocultos claros", dijo Díez a EFE.



Díez y su directiva cierran un año en el que su gestión fue denunciada por la Asociación en Defensa de los Intereses del Fútbol madrileño y por una solicitud de moción de censura de ésta, encabezada por el exsecretario general de la AFE, Jesús Peramos, que la RFFM no admitió por no cumplir el número de asambleístas requerido, con ambos casos judicializados.



"Quizá en este tiempo lo que me ha faltado es paz y tranquilidad por parte de gente que ha estado atacando y tiempo para llegar más todavía a la gente. ¿Qué me ha sobrado?, lo mismo que me ha faltado. Me han sobrado las envidias, los intereses, la difamación y las mentiras. Hay que dejar trabajar", defendió Díez.



En declaraciones a EFE, Díez destacó "el crecimiento en licencias federativas en un 15%, las mejoras en las instalaciones y la apuesta por las tecnologías con el tema del portal del federado y el seguro de responsabilidad civil a los directivos que han presentado todo".



"Lo más gratificante es la promoción, hemos trabajado mucho en el fútbol femenino y en los niños debutantes. Y tres selecciones autonómicas de tres categorías, sub'18 masculina y sub'17 y sub'12 femenina, han quedado campeonas de España. Es un éxito", afirmó.



Después de cumplir hace días tres años en el cargo, Díez señala como objetivos para 2020 intentar unificar la federación de fútbol sala, que es la única que queda independiente, hacer mejoras en las instalaciones, buscar fuentes de patrocinio y marketing para los clubes y estar muy cerca de éstos.



"Escuchar sus inquietudes, hacer que nos digan qué debemos corregir y mejorar y seguir trabajando en el mismo espíritu. Tengo una junta directiva dinámica, con mucho interés, muy profesional y queremos seguir cumpliendo los objetivos de crecer y que de una vez por todas el fútbol sea el buque insignia del deporte, no solo en cantidad sino en calidad", apuntó tras referirse a la próxima presentación del programa tolerancia cero en el fútbol.



Díez, que fue elegido el 8 de noviembre de 2016 tras derrotar a Miguel Galán en las elecciones, presidirá este lunes la gala de la RFFM en la que además de Morata y Mere también serán distinguidos los exjugadores Rafael Martín Vázquez y Roberto Solozábal, los árbitros Valentín Pizarro Gómez y Miguel Ángel Ortiz Arias