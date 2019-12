Boca, Argentinos y River buscarán cerrar el año como líderes de la Superliga de fútbol en Argentina

Boca Juniors y Argentinos Juniors, líderes de la Superliga Argentina, intentarán, al igual que River Plate, tercero a dos puntos, cerrar el año en lo más alto de la clasificación cuando finalice la décima sexta jornada, la última antes del receso estival. El Xeneize y el Bicho, que se enfrentaron en la jornada pasada, se asegurarán llegar al descanso como líderes si se imponen a Rosario Central y Estudiantes de La Plata, respectivamente.

Las elecciones presidenciales de Boca Juniors que se desarrollarán el domingo tienen en jaque al club, que atraviesa una gran incertidumbre. El encuentro ante Rosario Central del sábado podría ser el último del actual entrenador, Gustavo Alfaro, que no tiene el puesto asegurado. En el último partido del año estará ausente por lesión el jugador más emblemático del equipo, Carlos Tevez, de 35 años.

El 'Apache' descartó el retiro pero todavía no definió si continuará en el club o si pasará a otro equipo. Rosario Central, por su parte, necesita una victoria para alejarse de la zona de descenso a la Segunda División. Argentinos Juniors cerrará la jornada el lunes como local ante el Estudiantes de La Plata de Gabriel Milito

Este podría ser el último partido de Damián Batallini, que según la prensa local es pretendido por River Plate. "Sería un orgullo y algo muy lindo que me llame. Es muy difícil decirle que no a (el entrenador Marcelo) Gallardo. Todavía no me llamó igual. River es uno de los mejores equipos del mundo", aseguró el centrocampista.

River Plate, tercero con 27 puntos, dos menos que los líderes, jugará en el Monumental ante San Lorenzo el domingo. Después del encuentro, el Millonario festejará el aniversario de la obtención de la Copa Libertadores de 2018 en Madrid ante Boca Juniors.

En River Plate, que todavía adeuda un partido ante Independiente, no estará el centrocampista Ignacio Fernández por una lesión muscular. Otros dos equipos con posibilidades de acceder al liderato son Lanús y Racing Club, que tienen 26 puntos y se enfrentarán el sábado.

Este será el penúltimo partido de Eduardo Coudet al frente de la Academia porque a fin de año dejará el club para dirigir, seguramente, al Inter de Porto Alegre.

Además, el Gimnasia y Esgrima La Plata de Diego Maradona recibirá en su estadio al Central Córdoba de Santiago del Estero. El Lobo está en zona de descenso a la Segunda División y uno de sus rivales en la lucha por la permanencia es justamente Central Córdoba, que ascendió este año.

- Cronograma de partidos de la décima sexta fecha (del 6 al 9 de diciembre):

Viernes 06.12: Colón-Aldosivi e Independiente-Banfield.

Sábado 07.12: Huracán-Arsenal, Atlético Tucumán-Newell's Old Boys, Talleres-Unión y Lanús-Racing Club.

Domingo 08.12: Gimnasia-Central Córdoba, Defensa y Justicia-Godoy Cruz, Rosario Central-Boca Juniors y River Plate-San Lorenzo.

Lunes 09.12: Patronato-Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors-Estudiantes.

Clasificación PJ G E P GF GC PTS

.1. Boca Juniors 15 8 5 2 19 6 29

.2. Argentinos Juniors 15 8 5 2 15 10 29

.3. River Plate 14 8 3 3 29 13 27

.4. Lanús 15 7 5 3 22 19 26

.5. Racing Club 15 6 8 1 20 17 26

.6. Vélez Sarsfield 15 7 4 4 16 11 25

.7. Atlético Tucumán 15 7 3 5 15 13 24

.8. Rosario Central 15 5 8 2 22 16 23

.9. Talleres 15 7 2 6 22 18 23

10. Estudiantes 15 7 2 6 15 12 23

11. San Lorenzo 15 7 2 6 22 22 23

12. Arsenal 14 6 3 5 23 19 21

13. Newell's Old Boys 14 6 3 5 20 16 21

14. Independiente 13 6 3 4 15 15 21

15. Unión 15 5 4 6 15 20 19

16. Central Córdoba 15 4 6 5 16 17 18

17. Defensa y Justicia 15 5 3 7 11 14 18

18. Banfield 15 4 5 6 12 13 17

19. Colón 14 5 1 8 15 22 16

20. Huracán 15 3 6 6 8 14 15

21. Patronato de Paraná 15 3 4 8 11 22 13

22. Gimnasia 15 3 2 10 16 18 11

23. Aldosivi 15 2 3 10 11 25 9

24. Godoy Cruz 15 3 0 12 16 34 9